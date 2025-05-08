Виплати від УВКБ ООН — хто і де з пенсіонерів отримає 10,8 тис. грн у травні

Люди пенсійного віку. Фото: Freepik

Українські пенсіонери можуть оформити грошову допомогу від благодійного фонду "Право на захист" та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). В рамках програми можна отримати 10,8 тис. грн у травні 2025 року.

Про це повідомляє пресслужба УВКБ ООН у Telegram.

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Подати заявку на підтримку можуть жителі Дніпра, які повернулися до постійного місця проживання (у тому числі з-за кордону), а також вимушені переселенці.

Звернутися можуть громадяни, які раніше не отримували допомогу від благодійних організацій, а дохід не перевищує 5,4 тис. грн на одного члена домогосподарства.

Виплати надають тільки вразливим категоріям людей. Серед них — родини, які мають лише одного з батьків (або батько, або мати) з одним або кількома дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку від 55 років, самотні пенсіонери від 55 років, які виховують неповнолітніх дітей, люди з інвалідністю чи хронічними хворобами.

Розмір допомоги та як подати заявку

Розмір виплати становить 3,6 тис. грн на особу на місяць, загалом — 10,8 тис. грн на людину за три місяці.

Обов’язковою умовою є наявність підтверджувальних документів, а також присутність усіх членів родини під час подачі заявки. Йдеться про такий пакет документів на кожного члена родини:

ідентифікаційний код (за наявності);

паспорт або інші документи, що посвідчують особу;

довідка ВПО (за наявності);

банківська картка заявника;

свідоцтво про народження дитини (за наявності);

посвідчення/меддовідка в разі інвалідності або хронічної хвороби (за наявності).

Після співбесіди гроші перерахують на гривневу банківську картку через Rapyd або Western Union одразу за три місяці.

Звернутися за консультацією щодо надання грошової допомоги від УВКБ ООН можна у будні з 10:00-15:00 за адресою: м. Дніпро, вул. Половицька, 9.

Раніше ми писали, що представники благодійного фонду "Вітри змін" приймають заявки від жінок віком від 18 років із числа внутрішніх переселенців на грошову допомогу. Проєкт реалізують у трьох областях навесні цього року.

Також ми повідомляли, що громадяни зможуть отримати допомогу від благодійного фонду Естонії. Сума виплати становить 3,6 тис. грн на місяць для кожного члена сім'ї.