Зміна фінансового номера у ПриватБанку — хто і чому зіткнувся з проблемами

Мобільний застосунок. Фото: Новини.LIVE

Деякі клієнти "ПриватБанку", які перебувають за кордоном, через недоступний старий фінансовий номер втратили доступ до мобільного застосунку "Приват24". Відомо, чи є можливість дистанційного уладнання проблеми.

Про це йдеться у повідомленні на порталі "Мінфін", де можна залишити відгук про роботу банків, інформують Новини.LIVE.

Втрата старого номера, привʼязаного до "Приват24"

Як розповіла одна з клієнток, вона, перебуваючи під час війни за межами України, втратила попередній фінансовий номер, до якого прив'язаний рахунок. У зв'язку з цим немає можливості вільно користуватися мобільним застосунком "Приват24".

Система вимагає нового номера для операцій з рахунками, однак не знає, як це зробити дистанційно.

"Я за кордоном. Приват24 не відкривається. Старий фінансовий номер недоступний. Потрібно змінити фінансовий номер. Маю закордонний паспорт і Дію", — йдеться у зверненні.

Правила зміни фінансового номера в Україні та за кордоном

Згідно з інформацією банку, оператори фінустанови можуть допомогти змінити номер телефону на актуальний, проте така можливість поширюється виключно на номери українських мобільних операторів.

Питання зміни фінансового номера можна уточнити в контакт-центрі в Україні та за кордоном:

Для дзвінків по Україні: 3700; Для дзвінків з-за кордону: +38-073-716-11-31.

Окрім того, можна спробувати вирішити це питання через чат банку. Для цього достатньо мати доступ до камери, щоб оператор міг побачити український паспорт задля ідентифікації заявника.

Якщо у клієнта змінися номер, однак доступ до застосунку не втрачено, можна змінити номер мобільного телефона на інший за наявності старого. Для цього треба знати PIN-код від картки та виконати такі кроки:

у "Приват24" обрати пункт "Безпека";

зайти в розділ "Зміна логіна";

перейти в "Далі";

ввести PIN-код карти;

вказати новий номер;

ввести код з повідомлення, що надійде на номер.

