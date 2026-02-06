Відео
Фінансовий номер у Приват24 — кого чекають проблеми зі зміною

Дата публікації: 6 лютого 2026 07:01
Зміна фінансового номера у ПриватБанку — хто і чому зіткнувся з проблемами
Деякі клієнти "ПриватБанку", які перебувають за кордоном, через недоступний старий фінансовий номер втратили доступ до мобільного застосунку "Приват24". Відомо, чи є можливість дистанційного уладнання проблеми.

Про це йдеться у повідомленні на порталі "Мінфін", де можна залишити відгук про роботу банків, інформують Новини.LIVE.

Втрата старого номера, привʼязаного до "Приват24" 

Як розповіла одна з клієнток, вона, перебуваючи під час війни за межами України, втратила попередній фінансовий номер, до якого прив'язаний рахунок. У зв'язку з цим немає можливості вільно користуватися мобільним застосунком "Приват24".

Система вимагає нового номера для операцій з рахунками, однак не знає, як це зробити дистанційно.

"Я за кордоном. Приват24 не відкривається. Старий фінансовий номер недоступний. Потрібно змінити фінансовий номер. Маю закордонний паспорт і Дію", — йдеться у зверненні.

Правила зміни фінансового номера в Україні та за кордоном

Згідно з інформацією банку, оператори фінустанови можуть допомогти змінити номер телефону на актуальний, проте така можливість поширюється виключно на номери українських мобільних операторів.

Питання зміни фінансового номера можна уточнити в контакт-центрі в Україні та за кордоном:

  1. Для дзвінків по Україні: 3700;
  2. Для дзвінків з-за кордону: +38-073-716-11-31.

Окрім того, можна спробувати вирішити це питання через чат банку. Для цього достатньо мати доступ до камери, щоб оператор міг побачити український паспорт задля ідентифікації заявника.

Якщо у клієнта змінися номер, однак доступ до застосунку не втрачено, можна змінити номер мобільного телефона на інший за наявності старого. Для цього треба знати PIN-код від картки та виконати такі кроки:

  • у "Приват24" обрати пункт "Безпека";
  • зайти в розділ "Зміна логіна";
  • перейти в "Далі";
  • ввести PIN-код карти;
  • вказати новий номер;
  • ввести код з повідомлення, що надійде на номер.

Раніше ми повідомляли, що цього місяця у ПриватБанку будуть діяти особливі правила на міжнародні перекази. Деякі клієнти зможуть отримати компенсації. 

Ще розповідали, що в лютому клієнти можуть подати запит на допомогу у 2 тис. грн на медобстеження у самому відділенні ПриватБанку. Раніше така можливість була недоступна. 

ПриватБанк банки Приват24 банківські карти мобільний телефон
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
