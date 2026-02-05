В ПриватБанке клиенты могут оформить выплаты на Скрининг здоровья 40+ без Дії

Отделение банка. Фото: Новини.LIVE

В феврале 2026 года гражданам доступна возможность оформления выплат на комплексное медицинское обследование в рамках программы "Скрининг здоровья 40+" в отделениях ПриватБанка. Благодаря этому помощь можно получить без специального приложения "Дія" на современных гаджетах.

Кому доступна услуга "Скрининг здоровья 40+" в ПриватБанке

По данным банка, с января украинцы, достигшие 40 лет получили возможность подавать запросы на денежную помощь на комплексное медобследование "Скрининг здоровья 40+" через приложение "Приват24". По этой программе гражданам предоставят на медицинские обследования сумму в 2 тыс. грн.

Выплату можно оформить в "Дії" с начислением средств на цифровую "Дія.Карту". После чего в приложении граждане получат приглашение, которое нужно только будет активировать. Такая возможность доступна станет через 30 дней после даты рождения.

В феврале такая возможность стала доступна для тех, кто не имеет смартфонов, то есть без приложения "Дія".

Как получить деньги в отделении банка без "Дії"

Заказать услугу "Скрининг здоровья" граждане могут в любом отделении банка. Для оформления запроса не нужен смартфон.

В отделении ПриватБанка специалисты должны оформить пластиковую карту "Скрининг здоровья". После этого граждане смогут подать заявку на начисление помощи в ЦПАУ.

Использовать деньги можно до определенного срока, который зависит от даты рождения:

До 17 декабря текущего года, когда произошло начисление (для рожденных в январе-сентябре); До 31 марта следующего года (для рожденных в октябре-декабре).

Целью инициативы является раннее выявление серьезных болезней, в частности сердечно-сосудистых, сахарного диабета и нарушений психического здоровья.

Средства можно использовать только на анализы и обследования в учреждениях здравоохранения с соответствующими кодами деятельности (MCC 8011, 8062, 8099, 8071) и зарегистрированными в программе Министерства здравоохранения. Снять наличные с карты или осуществить с нее перевод будет невозможно.

