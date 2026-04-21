Зарплати та штрафи: чи можуть роботодавці карати працівників у 2026 році

Людина тримає гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE

У Державній службі з питань праці розповіли, чи мають право компанії штрафувати працівників шляхом скорочення заробітної плати у 2026 році. У відомстві нагадали правила, актуальні під час воєнного стану в країні.

Чи можливі утримання із зарплат працівників у 2026 році

Згідно із Кодексом законів про працю України, роботодавці наділені правом тільки застосовувати до працівників дисциплінарні стягнення у вигляді:

догани;

звільнення.

Як пояснюють у Держпраці, у законі не передбачається жодних штрафів у переліку дисциплінарних стягнень. Навіть якщо штрафи прописані у трудових договорах, відповідна умова не робить такий підхід законним, адже умови, що скорочують права працівників порівняно з нормами законодавства, недійсні.

За даними відомства, незаконний факт штрафу як покарання, наприклад, за запізнення у вигляді списання 500 грн.

Читайте також:

Тоді як утримання із зарплати можливе, однак виключно у випадках, прямо передбачених нормами закону. Наприклад, у вигляді відшкодування матеріальної шкоди за помилково нараховані кошти і виключно з дотриманням встановленої процедури.

Таким чином, роботодавці не мають права штрафувати працівників за порушення трудової дисципліни або інші порушення, передбачені лише дисциплінарні обмеження.

Фінансові санкції для роботодавців

Як зазначають у Держпраці, штрафи (фінансові санкції) можуть накладатися виключно на роботодавця за порушення норм трудового законодавства, зокрема за неповне оформлення або невиплату зарплати.

Відповідне питання належить до юридичної відповідальності компанії, а не дисциплінарної відповідальності працівників.

У відомстві додали, що громадяни можуть оскаржити неправомірні рішення з боку роботодавця (у частині порушень) у суді.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чи можна державному службовцю отримувати заробітну плату та пенсію. За даними Держпраці, продовження роботи на держслужбі не призведе до скасування пенсій, однак передбачатиме деякі нюанси.

Ще Новини.LIVE писали, як змінились зарплати аграріїв в Україні. Згідно з даними Держстату, залежно від області в агропромисловому комплексі середні доходи становлять 22 000 — 26 000 грн, водночас агрономи отримують найбільше — 95 000 грн.