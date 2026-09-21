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Главная Финансы Финансовые платежи до конца сентября: что нельзя упустить

Финансовые платежи до конца сентября: что нельзя упустить

Ua ru
21 сентября 2026 19:25
Финансовый календарь для украинцев: что нужно оплатить и оформить до 30 сентября
Деньги в женских руках. Фото: Новини.LIVE

До конца сентября осталось девять дней, поэтому украинцам стоит проверить свои финансовые обязательства, платежи и документы. Часть сроков касается индивидуальных предпринимателей и работодателей, но есть и возможности получить деньги от государства или сократить будущие расходы.

Новини.LIVE собрали основные даты и то, что еще можно успеть оформить.

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28 сентября — последний день для отдельных платежей ЕСВ

28 сентября истекает срок уплаты единого социального взноса за наемных работников за август для отдельных категорий работодателей, в частности горнодобывающих предприятий.

Для большинства наемных работников этот платеж не является личным обязательством — ЕСВ за них уплачивает работодатель. Индивидуальным предпринимателям и работодателям стоит проверить свой налоговый календарь, чтобы не пропустить срок.

30 сентября — несколько налоговых сроков

30 сентября приходится сразу несколько сроков уплаты налогов и сборов. В налоговом календаре ГНС на эту дату указаны, в частности, НДС, плата за землю, рентная плата, акцизный налог, НДФЛ, военный сбор и отдельные платежи по налогу на прибыль.

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Эти обязательства касаются, прежде всего, предпринимателей, работодателей и других определенных категорий плательщиков. Поэтому индивидуальным предпринимателям стоит отдельно проверить свой "Электронный кабинет" и убедиться, что все платежи за сентябрь произведены своевременно.

30 сентября — проверить налог на недвижимость

Для владельцев квартир, домов и другой недвижимости 30 сентября не является универсальным последним днем уплаты.

Физические лица уплачивают начисленный налог в течение 60 дней после получения налогового уведомления-решения. Поэтому до конца месяца стоит проверить "Электронный кабинет" или полученные уведомления и посмотреть, есть ли начисления и когда именно истекает срок оплаты.

Если человек обнаружил ошибку в площади недвижимости, количестве объектов или других данных, информацию можно сверить с налоговой.

"Набор школьника" — еще можно получить 5 000 грн

Родители первоклассников, которые еще не подали заявление на "Пакет школьника", имеют такую возможность. В 2026 году единовременная государственная помощь составляет 5 000 грн на каждого ребенка, поступившего в первый класс.

Заявление можно подать до 1 ноября 2026 года, поэтому 30 сентября не является крайним сроком. Оформить выплату можно через приложение "Дия", а средства поступают на специальный счет.

Деньги можно потратить на необходимые для учебы вещи, в частности одежду, обувь и канцелярские принадлежности. Для семьи это означает до 5 000 грн дополнительной государственной помощи, которую можно направить на школьные расходы.

Субсидия на отопительный сезон

Сентябрь — подходящее время, чтобы проверить право на жилищную субсидию перед началом отопительного сезона 2026/2027 годов.

Большинству нынешних получателей повторно подавать документы не нужно — Пенсионный фонд проведет переназначение автоматически. В то же время обратиться необходимо тем, кто оформляет субсидию впервые, кому ранее отказали или у кого изменились обстоятельства, влияющие на право на помощь.

При этом 30 сентября не является крайним сроком. Если подать заявление в течение двух месяцев с начала отопительного сезона, субсидию могут назначить с октября 2026 года.

Налоговая скидка — документы можно подготовить уже в сентябре

Украинцы, у которых были соответствующие расходы в 2025 году и которые получали официальный доход, могут воспользоваться налоговой скидкой и вернуть часть уплаченного НДФЛ.

Конечный срок подачи декларации по расходам 2025 года — 31 декабря 2026 года, поэтому именно 30 сентября спешить не нужно. Однако уже сейчас можно собрать чеки, договоры и другие документы, подтверждающие расходы.

Сумма возврата зависит от вида и размера расходов, дающих право на налоговую скидку.

Что проверить до 30 сентября

До конца сентября стоит не просто проверить календарь платежей, а пройтись по своим финансовым делам. Индивидуальным предпринимателям и работодателям — сверить налоговые обязательства, родителям первоклассников — проверить оформление выплаты 5 000 грн, а семьям, претендующим на субсидию, — подготовить необходимые документы.

Отдельно стоит проверить "Электронный кабинет налогоплательщика" и банковские счета, чтобы не пропустить начисления или регулярные платежи. А документы на налоговую скидку лучше начать собирать уже сейчас, даже если окончательный срок подачи еще не наступил.

Сентябрь подходит к концу, но часть возможностей переходит в октябрь — поэтому главное сейчас определить, где есть реальный дедлайн, а где можно оформить выплату или подготовить документы без спешки.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, кто из украинцев может получить 15 000 грн на подготовку к зиме. Государственная помощь предназначена для отдельных категорий граждан, нуждающихся в поддержке перед отопительным сезоном. Выплату можно направить, в частности, на расходы, связанные с электроотоплением.

Также Новини.LIVE сообщали о помощи от Эстонии для отдельных украинских домохозяйств. В рамках программы можно получить до 32495 грн на развитие домашнего хозяйства, в частности на растениеводство, птицеводство или животноводство. Податься могут, в частности, некоторые семьи, где все члены имеют 60 лет и старше, если они отвечают другим условиям программы.

ФЛП выплаты деньги финансы платежи
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка

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