Фінансовий календар для українців: що оплатити та оформити до 30 вересня

Гроші в жіночих руках. Фото: Новини.LIVE

До кінця вересня залишилося дев’ять днів, тож українцям варто перевірити фінансові зобов’язання, платежі та документи. Частина дедлайнів стосується ФОП і роботодавців, але є й можливості отримати гроші від держави або зменшити майбутні витрати.

Новини.LIVE зібрали головні дати та те, що ще можна встигнути оформити.

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28 вересня — останній день для окремих платежів ЄСВ

28 вересня спливає строк сплати єдиного соціального внеску за найманих працівників за серпень для окремих категорій роботодавців, зокрема гірничих підприємств.

Для більшості найманих працівників цей платіж не є особистим зобов’язанням — ЄСВ за них сплачує роботодавець. ФОП та роботодавцям варто перевірити власний податковий календар, щоб не пропустити строк.

30 вересня — кілька податкових дедлайнів

30 вересня припадає одразу кілька строків зі сплати податків і зборів. У податковому календарі ДПС на цю дату зазначені, зокрема, ПДВ, плата за землю, рентна плата, акцизний податок, ПДФО, військовий збір та окремі платежі з податку на прибуток.

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Ці зобов’язання стосуються насамперед підприємців, роботодавців та інших визначених категорій платників. Тому ФОП варто окремо перевірити свій Електронний кабінет і переконатися, що всі платежі за вересень виконані вчасно.

30 вересня — перевірити податок на нерухомість

Для власників квартир, будинків та іншої нерухомості 30 вересня не є універсальним останнім днем сплати.

Фізичні особи сплачують нарахований податок протягом 60 днів після отримання податкового повідомлення-рішення. Тому до кінця місяця варто перевірити Електронний кабінет або отримані повідомлення та подивитися, чи є нарахування і коли саме спливає строк платежу.

Якщо людина виявила помилку в площі нерухомості, кількості об’єктів чи інших даних, інформацію можна звірити з податковою.

"Пакунок школяра" — ще можна отримати 5 000 грн

Батьки першокласників, які ще не подали заяву на "Пакунок школяра", мають таку можливість. У 2026 році одноразова державна допомога становить 5 000 грн на кожну дитину, яка пішла до першого класу.

Заяву можна подати до 1 листопада 2026 року, тому 30 вересня не є крайнім терміном. Оформити виплату можна через застосунок Дія, а кошти надходять на спеціальний рахунок.

Гроші можна використати на необхідні для навчання речі, зокрема одяг, взуття та канцелярське приладдя. Для родини це означає до 5 000 грн додаткової державної допомоги, яку можна спрямувати на шкільні витрати.

Субсидія на опалювальний сезон

Вересень — слушний час перевірити право на житлову субсидію перед початком опалювального сезону 2026/2027 років.

Більшості нинішніх отримувачів повторно подавати документи не потрібно — Пенсійний фонд проведе перепризначення автоматично. Водночас звернутися потрібно тим, хто оформлює субсидію вперше, кому раніше відмовили або в кого змінилися обставини, що впливають на право на допомогу.

При цьому 30 вересня не є крайнім терміном. Якщо подати заяву протягом двох місяців від початку опалювального сезону, субсидію можуть призначити з жовтня 2026 року.

Податкова знижка — документи можна підготувати вже у вересні

Українці, які мали відповідні витрати у 2025 році та отримували офіційний дохід, можуть скористатися податковою знижкою і повернути частину сплаченого ПДФО.

Кінцевий строк подання декларації за витратами 2025 року — 31 грудня 2026 року, тому саме 30 вересня поспішати не потрібно. Проте вже зараз можна зібрати чеки, договори та інші документи, які підтверджують витрати.

Сума повернення залежить від виду та розміру витрат, які дають право на податкову знижку.

Що перевірити до 30 вересня

До кінця вересня варто не просто перевірити календар платежів, а пройтися по власних фінансових справах. ФОП та роботодавцям — звірити податкові зобов’язання, батькам першокласників — перевірити оформлення виплати 5 000 грн, а родинам, які претендують на субсидію, — підготувати необхідні документи.

Окремо варто перевірити Електронний кабінет платника податків та банківські рахунки, щоб не пропустити нарахування або регулярні платежі. А документи на податкову знижку краще почати збирати вже зараз, навіть якщо остаточний термін подання ще не настав.

Вересень завершується, але частина можливостей переходить у жовтень — тому головне зараз визначити, де є реальний дедлайн, а де можна оформити виплату або підготувати документи без поспіху.

Раніше Новини.LIVE розповідали, хто з українців може отримати 15 000 грн на підготовку до зими. Державна допомога призначена для окремих категорій громадян, які потребують підтримки перед опалювальним сезоном. Виплату можна спрямувати, зокрема, на витрати, пов’язані з електроопаленням.

Також Новини.LIVE повідомляли про допомогу від Естонії для окремих українських домогосподарств. У межах програми можна отримати до 32 495 грн на розвиток домашнього господарства, зокрема на рослинництво, птахівництво або тваринництво. Податися можуть, зокрема, деякі родини, де всі члени мають 60 років і більше, якщо вони відповідають іншим умовам програми.