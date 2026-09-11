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Главная Финансы Финансовые гранты: кто из украинцев может получить 2 500 долларов

Финансовые гранты: кто из украинцев может получить 2 500 долларов

Ua ru
11 сентября 2026 11:01
Выплаты до 2 500 долларов: где украинцам доступны финансовые гранты
Человек держит валюту в руках. Фото: Новини.LIVE

В сентябре 2026 года жители одного из городов Украины смогут принять участие в новой программе поддержки, которую реализует представительство крупнейшей в мире международной неправительственной гуманитарной организации "Save the Children in Ukraine". В ее рамках физические лица-предприниматели и самозанятые граждане смогут получить финансовые гранты на поддержку бизнеса.

О том, при каких условиях можно будет рассчитывать на гранты, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Где доступны финансовые гранты для бизнеса

Как отмечают в организации, возможность получить грант на собственное дело этой осенью доступна для жителей города Сумы, который ежедневно страдает от российских обстрелов.

Принять участие в программе могут те, кто имеет собственное дело, или стремится восстановить бизнес после обстрелов либо запустить новый проект. В случае подачи бизнес-плана можно получить на конкурсной основе до 2 500 долларов на реализацию соответствующей идеи.

"Приглашаем микропредпринимателей и самозанятых лиц принять участие в нашей грантовой программе поддержки! Мы предоставляем возможность бесплатного обучения, оказываем помощь в составлении бизнес-плана и возможность получить финансовый грант от нашей организации в размере до 2 500 долларов", — говорится в сообщении.

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На что можно направить грантовые средства:

  • Покупку оборудования и инструментов для производства или оказания услуг;
  • Аренду помещений (до 30 % суммы, на срок до трех месяцев);
  • Ремонт и обустройство (покупка мебели, стеллажей);
  • Приобретение сырья или материалов (до 30% суммы);
  • Оплату услуг или логистики (перевозку оборудования, персонала).

Кто может принять участие в программе

Принять участие в программе смогут исключительно жители Сум. Приоритет будет отдаваться тем, кто находится в уязвимом положении:

  • Предприниматели, чей бизнес пострадал от боевых действий;
  • Внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
  • Женщины-предприниматели, переселившиеся из-за войны;
  • Одинокие матери или отцы;
  • Семьи, воспитывающие детей, ухаживающие за пожилыми людьми или лицами с инвалидностью.

Как будет реализовываться программа и правила регистрации

Согласно правилам, проект будет реализовываться в три этапа:

  1. Этап регистрации — для этого необходимо заполнить онлайн-форму (прием заявок будет осуществляться до набора необходимого количества участников);
  2. Этап обучения — предусмотрены онлайн-встречи в Сумах и шесть сессий, в ходе которых заявители совместно с тренерами составят собственный бизнес-план;
  3. Этап предоставления грантов — после подачи бизнес-плана можно получить на конкурсной основе до 2 500 долларов на воплощение идеи.

Для того чтобы принять участие в первом этапе программы, жителям Сум, соответствующим условиям, необходимо заполнить специальную анкету.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в сентябре в трех регионах Эстонский совет по делам беженцев предоставляет денежную помощь уязвимым домохозяйствам, в частности пенсионерам, людям с инвалидностью и многодетным семьям, пострадавшим от войны или не имеющим доходов. Выплаты будут предоставлены на ведение сельского хозяйства в размере от 16 600 до 17 381 грн.

Еще Новини.LIVE писали, что осенью в ряде громад Николаевской области жители, занимающиеся сельским хозяйством, могут получить денежную помощь. Речь идет о проекте поддержки Всемирной продовольственной программы ООН. В его рамках можно будет получить до 5 000 долларов.

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Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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