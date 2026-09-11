Виплати до 2 500 доларів: де українцям доступні фінансові гранти

Людина тримає валюту в руках. Фото: Новини.LIVE

У вересні 2026 року жителі одного з міст України мають можливість долучитися до нової програми підтримки, яку втілює представництво найбільшої у світі міжнародної неурядової гуманітарної організації "Save the Children in Ukraine". У її рамках фізичні особи-підприємці та самозайняті громадяни зможуть отримати фінансові гранти на підтримку бізнесу.

Про те, за яких умов можна буде розраховувати на гранти, розповідає видання Новини.LIVE.

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Де доступні фінансові гранти на бізнес

Як зазначають в організації, можливість отримати грант на власну справу восени стала доступна для жителів міста Суми, яке щодня потерпає від російських обстрілів.

Взяти участь у програмі можуть ті, хто має власну справу, або прагне відновити бізнес після обстрілів чи запустити новий проєкт. У разі подання бізнес-плану можна отримати на конкурсній основі до 2 500 доларів на реалізацію відповідної ідеї.

"Запрошуємо мікропідприємців та самозайнятих осіб взяти участь у нашій грантовій програмі підтримки! Ми надаємо можливість безплатного навчання, надаємо допомогу у складанні бізнес-плану та можливість отримати фінансовий грант від нашої організації до 2 500 доларів", — йдеться у повідомленні.

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На що можна спрямувати грантові кошти:

Купівлю обладнання та інструменти для виробництва чи надання послуг;

Оренду приміщень (до 30% суми, на термін до трьох місяців);

Ремонти та облаштування (купівлю меблів, стелажів);

Придбання сировини чи матеріалів (до 30% суми);

Оплату послуг або логістики (перевезення обладнання, персоналу).

Хто може взяти участь у програмі

Долучитися до програми зможуть виключно жителі Сум. Пріоритет будуть надавати тим, хто має вразливість:

Підприємці, чий бізнес постраждав від бойових дій;

Внутрішньо переміщені особи (ВПО);

Жінки-підприємиці, які релокувалися через війну;

Самотні матері чи батьки;

Родини, які виховують дітей, піклуються про людей похилого віку або осіб з інвалідністю.

Як реалізовуватимуть програму та правила реєстрації

Згідно з правилами, проєкт буде працювати у три етапи:

Етап реєстрації — для цього необхідно заповнити онлайн-форму (прийом заявок відбуватиметься до набору необхідної кількості учасників); Етап навчання — передбачені онлайн-зустрічі у Сумах та шість сесій, під час яких з тренерами заявники складуть власний бізнес-план; Етап надання грантів — після подання бізнес-плану можна отримати на конкурсній основі до 2 500 доларів на втілення ідеї.

Для того, щоб взяти участь у першому етапі програми, жителям Сум, які відповідають умовам, необхідно заповнити спеціальну анкету.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у вересні у трьох регіонах Естонська рада у справах біженців надає грошову допомогу для вразливих домогосподарств, зокрема пенсіонерів, людей з інвалідністю та багатодітних родин, які постраждали від війни чи не мають доходів. Виплати нададуть на ведення сільського господарства у розмірі від 16 600 до 17 381 грн.

Ще Новини.LIVE писали, що восени у низці громад Миколаївської області жителі, які займаються сільським господарством, можуть отримати грошову допомогу. Йдеться про проєкт підтримки Всесвітньої продовольчої програми ООН. У його рамках можна буде отримати до 5 000 доларів.