Выплаты от Эстонии: где пенсионерам и людям с инвалидностью доступны 17 400 грн

Пенсионерки на улице города. Фото: Новини.LIVE

Осенью 2026 года представительство Эстонского совета по делам беженцев в Украине открыло регистрацию на программу оказания денежной помощи уязвимым домохозяйствам, в частности пенсионерам, людям с инвалидностью и многодетным семьям, пострадавшим от войны или исчерпавшим свои сбережения. Прием заявок открыт для жителей трех украинских регионов, занимающихся сельским хозяйством.

О том, кому доступна возможность оформления нового вида помощи, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Где и кто может получить выплаты от Эстонии

Речь идет о реализации программы, призванной поддержать самостоятельное производство продуктов питания для повышения продовольственной безопасности наиболее уязвимых домохозяйств, пострадавших в результате вооруженного конфликта.

Действие программы охватывает три области Украины:

Запорожский район Запорожской области;

Изюмский, Купянский, Харьковский и Чугуевский районы Харьковской области;

Криворожский, Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области.

Важно иметь хотя бы один из следующих факторов уязвимости:

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Домохозяйства, в которых проживают лица с инвалидностью I–II группы, тяжелыми или хроническими заболеваниями, а также те, кому требуется дорогостоящее лечение и уход; Семьи, в которых проживают только пожилые люди (от 60 лет), включая одиноких; Домохозяйства, в которых хотя бы один член семьи в возрасте 50–59 лет является безработным; Семьи, в которых есть трое и более несовершеннолетних детей; Домохозяйства, в которых есть беременные женщины и дети до двух лет; Семьи с детьми в возрасте до 18 лет, в которых есть только мать или отец; Домохозяйства, в которых все члены в возрасте 18–49 лет не имеют работы; Семьи, в которых есть ветераны войны, завершившие службу; Молодые семьи (в возрасте до 24 лет включительно).

Размеры помощи и порядок регистрации в программе

В рамках программы помощи предусмотрено несколько видов хозяйственной деятельности, по которым могут быть предоставлены выплаты. Речь идет о тех, кто занимается:

Производством продуктов растительного происхождения в открытом грунте/в теплице — 16 600 грн;

Производством яичной/мясной продукции (разведением птицы, свиней, кроликов, нутрий) — 12 780 грн;

Производством молочной продукции (разведением коров, коз, овец) — 17 381 грн.

Соответствующие выплаты по одному из видов деятельности будут предоставлены единовременным платежом.

Граждане, которые соответствуют условиям и желают получить денежную помощь от Эстонского совета по делам беженцев в Украине, должны заполнить специальную форму для предварительной регистрации и подготовить следующие документы:

справку о статусе переселенца (перемещенные более полугода назад);

медицинскую справку о наличии ранений/психологических травм, полученных в результате боевых действий (с подписью и печатью врача);

подтверждение потери члена семьи в результате войны;

справку об инвалидности в результате войны;

акт о разрушении или повреждении имущества;

подтверждение факта проживания в населенном пункте из списка территорий, где ведутся/велись боевые действия.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что "Каритас Украины" в городе Каменское Днепропетровской области запустил новый проект финансовой поддержки. Теперь организация также выделяет средства на оплату решения юридических вопросов. В частности, приоритет при предоставлении выплат будет отдаваться уязвимым категориям населения: людям с инвалидностью и пожилым гражданам старше 55 лет.

Также Новини.LIVE писали, что в Черниговской области действует программа оказания финансовой помощи от UHF. В ее рамках можно получить деньги на ремонт купленных или арендованных домов. Выплаты предоставляются только переселенцам. В списке на получение помощи, в частности, многодетные и малообеспеченные семьи, пожилые люди, граждане с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями.