Выплаты от Эстонии: где пенсионерам и людям с инвалидностью доступны 17 400 грн

Денежная помощь Эстонии: кому из пенсионеров выплатят 17 400 грн
Осенью 2026 года представительство Эстонского совета по делам беженцев в Украине открыло регистрацию на программу оказания денежной помощи уязвимым домохозяйствам, в частности пенсионерам, людям с инвалидностью и многодетным семьям, пострадавшим от войны или исчерпавшим свои сбережения. Прием заявок открыт для жителей трех украинских регионов, занимающихся сельским хозяйством.
О том, кому доступна возможность оформления нового вида помощи, рассказывает издание Новини.LIVE.
Где и кто может получить выплаты от Эстонии
Речь идет о реализации программы, призванной поддержать самостоятельное производство продуктов питания для повышения продовольственной безопасности наиболее уязвимых домохозяйств, пострадавших в результате вооруженного конфликта.
Действие программы охватывает три области Украины:
- Запорожский район Запорожской области;
- Изюмский, Купянский, Харьковский и Чугуевский районы Харьковской области;
- Криворожский, Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области.
Важно иметь хотя бы один из следующих факторов уязвимости:
- Домохозяйства, в которых проживают лица с инвалидностью I–II группы, тяжелыми или хроническими заболеваниями, а также те, кому требуется дорогостоящее лечение и уход;
- Семьи, в которых проживают только пожилые люди (от 60 лет), включая одиноких;
- Домохозяйства, в которых хотя бы один член семьи в возрасте 50–59 лет является безработным;
- Семьи, в которых есть трое и более несовершеннолетних детей;
- Домохозяйства, в которых есть беременные женщины и дети до двух лет;
- Семьи с детьми в возрасте до 18 лет, в которых есть только мать или отец;
- Домохозяйства, в которых все члены в возрасте 18–49 лет не имеют работы;
- Семьи, в которых есть ветераны войны, завершившие службу;
- Молодые семьи (в возрасте до 24 лет включительно).
Размеры помощи и порядок регистрации в программе
В рамках программы помощи предусмотрено несколько видов хозяйственной деятельности, по которым могут быть предоставлены выплаты. Речь идет о тех, кто занимается:
- Производством продуктов растительного происхождения в открытом грунте/в теплице — 16 600 грн;
- Производством яичной/мясной продукции (разведением птицы, свиней, кроликов, нутрий) — 12 780 грн;
- Производством молочной продукции (разведением коров, коз, овец) — 17 381 грн.
Соответствующие выплаты по одному из видов деятельности будут предоставлены единовременным платежом.
Граждане, которые соответствуют условиям и желают получить денежную помощь от Эстонского совета по делам беженцев в Украине, должны заполнить специальную форму для предварительной регистрации и подготовить следующие документы:
- справку о статусе переселенца (перемещенные более полугода назад);
- медицинскую справку о наличии ранений/психологических травм, полученных в результате боевых действий (с подписью и печатью врача);
- подтверждение потери члена семьи в результате войны;
- справку об инвалидности в результате войны;
- акт о разрушении или повреждении имущества;
- подтверждение факта проживания в населенном пункте из списка территорий, где ведутся/велись боевые действия.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что "Каритас Украины" в городе Каменское Днепропетровской области запустил новый проект финансовой поддержки. Теперь организация также выделяет средства на оплату решения юридических вопросов. В частности, приоритет при предоставлении выплат будет отдаваться уязвимым категориям населения: людям с инвалидностью и пожилым гражданам старше 55 лет.
Также Новини.LIVE писали, что в Черниговской области действует программа оказания финансовой помощи от UHF. В ее рамках можно получить деньги на ремонт купленных или арендованных домов. Выплаты предоставляются только переселенцам. В списке на получение помощи, в частности, многодетные и малообеспеченные семьи, пожилые люди, граждане с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями.