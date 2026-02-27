Выплаты от Каритас — где доступна финансовая помощь для людей, которым выше 60 лет

Женщина и мужчина и деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Представительство благотворительного фонда "Каритас Украины" принимает заявки для участия в проекте финансовой поддержки в одном из украинских городов. Выплаты предусмотрены для пострадавших от войны семей с детьми, лиц с инвалидностью, а также пожилых людей из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

О том, где и кто может присоединиться к программе, рассказывают Новини.LIVE.

Где доступна помощь от Каритас

Речь идет о реализации программы по поддержке переселенцев путем предоставления средств на аренду жилья в Кривом Роге Днепропетровской области.

"Благотворительный фонд Каритас Кривой Рог предоставляет денежную помощь на аренду жилья семьям, проживающим в г. Кривой Рог и Криворожском районе и недавно приехавшим с временно оккупированных территорий или из мест, где ведутся боевые действия", — говорится в сообщении.

Как отмечается, фонд, занимающийся предоставлением разноплановой социальной помощи населению, которое попало в трудные жизненные ситуации, в феврале принимает заявки на предоставление средств на аренду жилья сроком на шесть месяцев.

Для того, чтобы присоединиться к программе, граждане должны подпадать под условия. В частности, средства смогут получить исключительно уязвимые категории с перемещением в принимающую громаду за последние 30 дней. В частности, в перечень внесли одиноких пожилых людей, которым исполнилось 60 лет. А также:

граждан с инвалидностью;

лиц с тяжелыми болезнями;

одиноких матерей/отцов/опекунов несовершеннолетних детей;

многодетные семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми;

беременных женщин/матерей с детьми до трех лет.

Как зарегистрироваться в программе и ограничения

По данным организаторов, денежную помощь для переселенцев не смогут предоставить при следующих условиях:

если домохозяйство получало подобную денежную помощь от других организаций или фондов;

если средний месячный доход на одного гражданина в семье превышает 6 318 грн.

При соответствии требованиям программы для регистрации нужно собрать такой пакет документов:

паспорт;

идентификационный код;

справка ВПЛ, выданная не более чем 30 дней назад;

банковский счет IBAN;

документы с подтверждением категории уязвимости;

справка ОК-5 или ОК-7.

Детали по проекту в регионе можно уточнить по номерам телефонов:

067-280-94-594;

067-454-27-22.

Контакты для помощи. Источник: Каритас

Какая еще доступна программа помощи

Также зимой благотворительная организация "Caritas-Spes Ukraine" реализует новый проект под названием "FARM", который призван оказать поддержку в восстановлении сельского хозяйства. В его рамках помощь смогут получить уязвимые категории населения.

Выплаты позволят купить высококачественные семена, удобрения, корм для скота и технику для сельскохозяйственного хозяйства.

Заявителям доступны следующие размеры грантовой помощи:

Гранты стартуют от 33,6 тыс. грн и достигают 125 тыс. грн; Дополнительные меньшие гранты после обучения.

Программа доступна на Харьковщине. Для регистрации нужно заполнить форму.

