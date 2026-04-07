Главная Финансы Финансовые гранты до 42 000 грн: кто и где получит в апреле

Финансовые гранты до 42 000 грн: кто и где получит в апреле

Дата публикации 7 апреля 2026 13:00
Выплаты от Украинского Красного Креста: где гарантируют предоставление грантов до 42 000 грн
Человек передает деньги. Фото: Новини.LIVE

До 20 апреля 2026 года граждане одной из прифронтовых областей могут зарегистрироваться в программе помощи от Украинского Красного Креста. Она предусматривает предоставление домохозяйствам, пострадавшим от последствий войны, финансовых грантов.

Об этом рассказывают Новини.LIVE, ссылаясь на материалы общества.

Где доступны гранты от Красного Креста в апреле

Воспользоваться возможностью принять участие в инициативе под названием "Программа поддержки жизнедеятельности домохозяйств, пострадавших от последствий войны", могут некоторые жители Сумской области.

В этом году программу реализуют на территории Чернеччинской громады Ахтырского района и в городе Ахтырка. Предусматривается предоставление целевой денежной помощи на запуск или восстановление собственного дела.

"Украинский Красный Крест при поддержке Шведского Красного Креста внедряет Программу поддержки жизнедеятельности домохозяйств, пострадавших от последствий войны", — говорится в сообщении.

Как отмечается, претендовать на финансовую помощь могут домохозяйства, которые относятся к категории социально уязвимых. А именно:

  1. Если в составе семьи есть люди в возрасте 65 лет и выше;
  2. Трудоспособные пенсионеры, возраст которых более 65 лет;
  3. Семьи, где есть лица с инвалидностью;
  4. Домохозяйства с двумя и более детьми до 18 лет, несовершеннолетними сиротами;
  5. Одинокие родители (согласно 135 ст. Семейного кодекса);
  6. Официальные безработные граждане при условии пребывания на учете Центра занятости;
  7. Переселенцы, которые получили право собственности на имущество на территории громады, живут в громаде последние полгода;
  8. Домохозяйства, у которых низкий уровень дохода (до 8 647 грн на каждого человека).

В организации объясняют, что соблюдение критериев обеспечит предоставление финансовой поддержки наиболее уязвимым слоям граждан.

Размер финансовой помощи и как принять участие в программе

По информации Сумской областной организации Общества Красного Креста Украины, граждане могут принять участие в программе, подав онлайн-заявку.

Необходимо соблюдать следующие сроки:

  • подача анкет — до 20 апреля;
  • подача планов и пакета документов — до 15 мая.

Согласно правилам, инициатива предусматривает предоставление целевой денежной помощи на запуск или восстановление собственного дела в размере 42 000 грн.

Ранее Новини.LIVE писали, что до 20 апреля жители трех украинских регионов могут присоединиться к новому проекту SAFE, предусматривающему предоставление выплат до 10 000 грн. Приоритетными категориями будут граждане с I и II группой инвалидности.

Также Новини.LIVE рассказывали, что жители Мировской громады Днепропетровской области могут получить гранты на развитие бизнеса во время войны. Предусматривается предоставление выплат от 29 000 грн для тех, кто, в частности, занимается птицеводством, кролиководством и пчеловодством.

выплаты деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
