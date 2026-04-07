Выплаты от Украинского Красного Креста: где гарантируют предоставление грантов до 42 000 грн

До 20 апреля 2026 года граждане одной из прифронтовых областей могут зарегистрироваться в программе помощи от Украинского Красного Креста. Она предусматривает предоставление домохозяйствам, пострадавшим от последствий войны, финансовых грантов.

Об этом рассказывают Новини.LIVE, ссылаясь на материалы общества.

Где доступны гранты от Красного Креста в апреле

Воспользоваться возможностью принять участие в инициативе под названием "Программа поддержки жизнедеятельности домохозяйств, пострадавших от последствий войны", могут некоторые жители Сумской области.

В этом году программу реализуют на территории Чернеччинской громады Ахтырского района и в городе Ахтырка. Предусматривается предоставление целевой денежной помощи на запуск или восстановление собственного дела.

"Украинский Красный Крест при поддержке Шведского Красного Креста внедряет Программу поддержки жизнедеятельности домохозяйств, пострадавших от последствий войны", — говорится в сообщении.

Как отмечается, претендовать на финансовую помощь могут домохозяйства, которые относятся к категории социально уязвимых. А именно:

Если в составе семьи есть люди в возрасте 65 лет и выше; Трудоспособные пенсионеры, возраст которых более 65 лет; Семьи, где есть лица с инвалидностью; Домохозяйства с двумя и более детьми до 18 лет, несовершеннолетними сиротами; Одинокие родители (согласно 135 ст. Семейного кодекса); Официальные безработные граждане при условии пребывания на учете Центра занятости; Переселенцы, которые получили право собственности на имущество на территории громады, живут в громаде последние полгода; Домохозяйства, у которых низкий уровень дохода (до 8 647 грн на каждого человека).

В организации объясняют, что соблюдение критериев обеспечит предоставление финансовой поддержки наиболее уязвимым слоям граждан.

Размер финансовой помощи и как принять участие в программе

По информации Сумской областной организации Общества Красного Креста Украины, граждане могут принять участие в программе, подав онлайн-заявку.

Необходимо соблюдать следующие сроки:

подача анкет — до 20 апреля;

подача планов и пакета документов — до 15 мая.

Согласно правилам, инициатива предусматривает предоставление целевой денежной помощи на запуск или восстановление собственного дела в размере 42 000 грн.

