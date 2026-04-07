Головна Фінанси Фінансові гранти до 42 000 грн: хто і де отримає у квітні

Дата публікації: 7 квітня 2026 13:00
Виплати від Українського Червоного Хреста: де гарантують надання грантів до 42 000 грн
Людина передає гроші. Фото: Новини.LIVE

До 20 квітня 2026 року громадяни однієї з прифронтових областей можуть зареєструватися у програмі допомоги від Українського Червоного Хреста. Вона передбачає надання домогосподарствам, що постраждали від наслідків війни, фінансових грантів.

Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на матеріали товариства.

Де доступні гранти від Червоного Хреста у квітні

Скористатися можливістю взяти участь в ініціативі під назвою "Програма підтримки життєдіяльності домогосподарств, що постраждали від наслідків війни", можуть деякі жителі Сумської області.

Цьогоріч програму реалізовують на території Чернеччинської громади Охтирського району та в місті Охтирка. Передбачається надання цільової грошової допомоги на запуск або відновлення власної справи.

"Український Червоний Хрест за підтримки Шведського Червоного Хреста впроваджує Програму підтримки життєдіяльності домогосподарств, що постраждали від наслідків війни", — йдеться у повідомленні.

Читайте також:

Як зазначається, претендувати на фінансову допомогу можуть домогосподарства, які належать до категорії соціально вразливих. А саме:

  1. Якщо у складі родини є люди віком 65 років і вище;
  2. Працездатні пенсіонери, вік яких понад 65 років;
  3. Родини, де є особи з інвалідністю;
  4. Домогосподарства з двома і більше дітьми до 18 років, неповнолітніми сиротами;
  5. Самотні батьки (згідно зі 135 ст. Сімейного кодексу);
  6. Офіційні безробітні громадяни за умови перебування на обліку Центру зайнятості;
  7. Переселенці, які отримали право власності на майно на території громади, мешкають в громаді останні пів року;
  8. Домогосподарства, у яких низький рівень доходу (до 8 647 грн на кожну особу).

В організації пояснюють, що дотримання критеріїв забезпечить надання фінансової підтримки найбільш вразливим верствам громадян.

Розмір фінансової допомоги та як взяти участь у програмі

За інформацією Сумської обласної організації Товариства Червоного Хреста України, громадяни можуть взяти участь у програмі, подавши онлайн-заявку

Необхідно дотримуватися таких термінів:

  • подача анкет — до 20 квітня;
  • подача планів та пакету документів — до 15 травня.

Згідно з правилами, ініціатива передбачає надання цільової грошової допомоги на запуск або відновлення власної справи в розмірі 42 000 грн.

Раніше Новини.LIVE писали, що до 20 квітня жителі трьох українських регіонів можуть долучитися до нового проєкту SAFE, що передбачає надання виплат до 10 000 грн. Пріоритетними категоріями будуть громадяни з I та II групою інвалідності.  

Також Новини.LIVE розповідали, що жителі Мирівської громади Дніпропетровської області можуть отримати гранти на розвиток бізнесу під час війни. Передбачається надання виплат від 29 000 грн для тих, хто, зокрема, займається птахівництвом, кролівництвом та бджільництвом.

Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Ксенія Симонова
