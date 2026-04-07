Главная Финансы Выплаты в 10 000 грн: как получить людям I-II группы инвалидности

Выплаты в 10 000 грн: как получить людям I-II группы инвалидности

Дата публикации 7 апреля 2026 11:04
Выплаты для граждан с I-II группой инвалидности: помощь доступна в трех областях
Прохожие на улицах города. Фото: Новини.LIVE

До 20 апреля 2026 года жители трех украинских областей могут подать заявки на оформление денежной помощи в размере 10 000 грн. В приоритете на выплаты будут граждане с I и II группой инвалидности.

Об этом рассказывают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию организаторов.

Где доступны выплаты для людей с инвалидностью

Как отмечается, речь идет о программе помощи в рамках проекта SAFE от сообщества "Лиги Сильных.

В рамках проекта предусматривается предоставление денежных сертификатов в размере до 10 000 грн. Ожидается, что в целом помощь смогут получить не менее 200 человек в трех громадах — Стрыйской (Львовская область), Миргородской (Полтавская область) и Тростянецкой (Сумская область). Совокупный бюджет на программу составляет 2,2 млн грн.

Средства разрешается потратить на закрытие любых своих важных потребностей.

В списке граждан, кто также может обратиться за выплатами:

  • приоритетность получат лица с инвалидностью I-II групп;
  • внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
  • ветераны войны в период с 2022 до 2026 года;
  • наличие более чем одного лица с инвалидностью в одной семье;
  • многодетные семьи;
  • одинокие родители с детьми;
  • граждане с инвалидностью, которым нужна посторонняя помощь;
  • потеря жилья из-за военных действий;
  • дети с инвалидностью, у которой один из родителей погиб/пропал без вести во время войны;
  • лица, возраст которых превышает 75 лет;
  • наличие более чем одного из критериев и статусов.

Как зарегистрироваться в программе помощи

Для предварительной регистрации в программе помощи необходимо заполнить специальную онлайн-форму.

Заявки будут принимать до 20 апреля включительно, однако конечный срок могут продлить.

Для участия граждане должны будут предоставить:

  • заявление и согласие на обработку персональной информации;
  • документ с подтверждением инвалидности;
  • паспорт гражданина;
  • идентификационный код;
  • другие документы.

В предоставлении денежной помощи могут отказать, если человек уже получал такую помощь по этому проекту, не предоставил согласие на обработку персональных данных, если закончилось финансирование или срок реализации проекта, если количество заявок превышает доступные возможности.

Выдача денежных сертификатов стартует не ранее конца мая 2026 года.

Детали относительно помощи можно уточнить по номеру телефона: +38 (093) 938 97 22.

Ранее Новини.LIVE писали, что в апреле уязвимые категории граждан в одном из регионов могут подать заявки на участие в программе поддержки бизнеса от ERC. Предусматривается предоставление помощи от 29 000 грн.

Также Новини.LIVE рассказывали, что УВКБ ООН снова предоставляет гражданам помощь. Однако выплаты будут индивидуальными и будут зависеть от ситуации, в которую попала каждая отдельная семья. В частности, некоторые получат сумму в 12 300 грн (за три месяца).

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
