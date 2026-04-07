Выплаты для уязвимых украинцев: кто сможет оформить помощь от 29 000 грн в апреле

Гривневые купюры в руках.

В апреле 2026 года социально уязвимым категориям жителям одного из украинских регионов можно принять участие в программе поддержки предпринимательства от ERC. В ее рамках можно будет получить гранты от 29 000 грн для развития бизнеса во время войны.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на материалы организаторов.

Кто сможет присоединиться к программе помощи бизнесу

Речь идет о реализации программы, предусматривающей предоставление финансовых грантов на поддержку домохозяйств, пострадавших от негативных последствий войны.

Принять участие могут жители Мировской громады Днепропетровской области, если занимаются птицеводством, кролиководством, козоводством, свиноводством, пчеловодством, производством мясной/молочной продукции, пищевой продукции, а также предоставлением услуг.

Финансовые гранты можно будет потратить на развитие сельского хозяйства, в частности, на ветуслуги, оборудование, инструменты для переработки пищевой продукции, крупный и мелкий рогатый скот, птицу, различный инвентарь.

Читайте также:

Принять участие в программе можно, если заявитель принадлежит к одной из следующих групп:

пенсионеры (более 60 лет);

лица с инвалидностью (первая-вторая группа);

люди с хроническими болезнями;

переселенцы;

безработные;

многодетные семьи;

неполные семьи, где есть дети;

семьи с детьми до двух лет.

В приоритете будут заявители, у которых нет работы и доходов во время военного положения.

Как принять участие в программе помощи

Зарегистрироваться в программе поддержки предпринимательства в Днепропетровской области можно до 13 апреля 2026 года, заполнив специальную форму.

Отобранные домохозяйства могут рассчитывать на такую денежную помощь:

Птицеводство (производство яиц/мяса) — 30 000 грн; Разведение коров (производство мясной/молочной продукции) — 42 000 грн; Свиноводство (производство мяса) — 31 000 грн; Кролиководство, козоводство, другое животноводство (овцеводство, нутрии), пчеловодство — 29 000 грн; Другое сельское хозяйство (выращивание ягод/овощей) — 31 000 грн; Производство пищевой продукции: выпечка, изготовление полуфабрикатов, хлеба, тортов — 42 000 грн; Предоставление услуг (пошив/ремонт одежды, ремесла, строительство/ремонт, бытовые услуги, услуги красоты) — 42 000 грн; Тепличное хозяйство — 42 000 грн.

Ключевым условием участия в программе является отсутствие аналогичной помощи от других организаций в течение последнего года.

