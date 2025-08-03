ПриватБанк и изменение финансового номера телефона — что должны знать клиенты

Карта ПриватБанка в телефоне. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Финансовый номер есть у всех украинцев, которые хотя бы раз в жизни пользовались услугами, например, ПриватБанка. Однако иногда появляется необходимость заменить этот номер на новый.

Редакция Новини.LIVE объясняет, как клиентам ПриватБанка изменить финансовый номер телефона, если предыдущий уже неактуален.

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Клиенты, как отмечается на сайте банка, просто авторизуются на сайте финансового учреждения, кликают на отметку "Аватарка", меняют логин и вводят свой новый номер мобильного.

Затем надо нажать Далее, вам пришлют пароль из нескольких цифр, которые вы вводите в поле. Следующий шаг верификации — нужно взять трубку, когда вам будет звонить ПриватБанк и еще раз ввести код, который придет в сообщение. После этого указываете реквизиты карты и завершаете операцию.

Как изменить финансовый номер в банкомате ПриватБанка

Нужно придерживаться следующего алгоритма:

в банкомат вставляете карту, которую хотите подвязать к номеру телефона;

после авторизации выбираете "Перейти к другим операциям";

нажимаете на "Мои настройки";

выбираете "Указать основной (финансовый) номер телефона".

Когда введете цифры, свои действия нужно будет подтвердить. Для этого ПриватБанк пришлет вам код.

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