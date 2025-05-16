ПриватБанк дал важные рекомендации в случае потери номера телефона

Финансовый номер телефона в ПриватБанке — как восстановить
Клиенты государственного "ПриватБанка" могут дистанционно изменить утерянный финансовый номер телефона, к которому привязан счет. Такая возможность особенно актуальна для тех граждан, которые находятся за границей.
Об этом говорится на странице банка в Facebook.
Трудности с доступом к "Приват24" в связи с потерей номера
В одном из сообщений клиент, который находится за границей, обратился к банку с просьбой объяснить, как вернуть доступ к банковскому приложению "Приват24". Мужчина потерял предыдущий финансовый номер телефона, что лишило возможности оперировать счетами в приложении.
"Нужен совет, как восстановить управление картами ПриватБанка на Privat24, украинский телефон (имейл тоже) потерян (я нахожусь заграницей)... На сайте банка какой-то заколдованный круг... Какой алгоритм этой процедуры и возможно ли это вообще?", — говорится в сообщении.
Как поменять финансовый номер телефона
Согласно информации ПриватБанка, клиенты могут подтвердить смену номера телефона, позвонив в службу поддержки банка по контакту:
- 3700 — по Украине;
- +38-073-716-11-31 — для звонков из-за рубежа.
Банк заменит номер телефона на актуальный.
Уладить соответствующий вопрос также можно в чате банка. Для этого в разговоре с оператором клиент должен предоставить паспорт гражданина Украины для идентификации личности, а также должен иметь доступ к камере.
Если же есть доступ к "Приват24" и требуется замена финансового номера на другой при наличии старого, то для подтверждения такой операции необходимо предоставить PIN-код от карты. Для этого нужно:
- в меню "Приват24" найти пункт "Безопасность";
- нажать "Смена логина";
- выбрать "Далее";
- указать PIN-код от карты;
- ввести свой новый номер мобильного телефона;
- указать код из смс-сообщения.
После этого номер обновится и заработает сразу со следующим входом в мобильное приложение.
Ранее мы сообщали, что ПриватБанк прекращает деловые отношения с физлицами-предпринимателями. Такое развитие событий грозит в случае наличия подозрительных операций и сомнительных доходов.
Также писали о том, какие действуют тарифы в ПриватБанке за мгновенные переводы по Украине и за границу. В частности, осуществление таких операций возможно благодаря системе PrivatMoney.
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