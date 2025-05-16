ПриватБанк дал важные рекомендации в случае потери номера телефона

Мобильное приложение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты государственного "ПриватБанка" могут дистанционно изменить утерянный финансовый номер телефона, к которому привязан счет. Такая возможность особенно актуальна для тех граждан, которые находятся за границей.

Об этом говорится на странице банка в Facebook.

Реклама

Читайте также:

Трудности с доступом к "Приват24" в связи с потерей номера

В одном из сообщений клиент, который находится за границей, обратился к банку с просьбой объяснить, как вернуть доступ к банковскому приложению "Приват24". Мужчина потерял предыдущий финансовый номер телефона, что лишило возможности оперировать счетами в приложении.

"Нужен совет, как восстановить управление картами ПриватБанка на Privat24, украинский телефон (имейл тоже) потерян (я нахожусь заграницей)... На сайте банка какой-то заколдованный круг... Какой алгоритм этой процедуры и возможно ли это вообще?", — говорится в сообщении.

Как поменять финансовый номер телефона

Согласно информации ПриватБанка, клиенты могут подтвердить смену номера телефона, позвонив в службу поддержки банка по контакту:

3700 — по Украине;

+38-073-716-11-31 — для звонков из-за рубежа.

Банк заменит номер телефона на актуальный.

Уладить соответствующий вопрос также можно в чате банка. Для этого в разговоре с оператором клиент должен предоставить паспорт гражданина Украины для идентификации личности, а также должен иметь доступ к камере.

Если же есть доступ к "Приват24" и требуется замена финансового номера на другой при наличии старого, то для подтверждения такой операции необходимо предоставить PIN-код от карты. Для этого нужно:

в меню "Приват24" найти пункт "Безопасность";

нажать "Смена логина";

выбрать "Далее";

указать PIN-код от карты;

ввести свой новый номер мобильного телефона;

указать код из смс-сообщения.

После этого номер обновится и заработает сразу со следующим входом в мобильное приложение.

Ранее мы сообщали, что ПриватБанк прекращает деловые отношения с физлицами-предпринимателями. Такое развитие событий грозит в случае наличия подозрительных операций и сомнительных доходов.

Также писали о том, какие действуют тарифы в ПриватБанке за мгновенные переводы по Украине и за границу. В частности, осуществление таких операций возможно благодаря системе PrivatMoney.