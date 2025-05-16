ПриватБанк дав важливі рекомендації у разі втрати номера телефону

Мобільний застосунок ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти державного "ПриватБанку" можуть дистанційно змінити втрачений фінансовий номер телефону, до якого привʼязано рахунок. Така можливість особливо актуальна для тих громадян, які перебувають за кордоном.

Про це йдеться на сторінці банку у Facebook.

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В одному з повідомлень клієнт, який перебуває за кордоном, звернувся до банку з проханням пояснити, як повернути доступ до банківського застосунку "Приват24". Чоловік втратив попередній фінансовий номер телефону, що позбавило можливості оперувати рахунками у застосунку.

"Треба порада, як відновити керування картками ПриватБанку на Privat24, український телефон (імейл теж) втрачено (я знаходжусь закордоном)... На сайті банку якесь зачароване коло... Який алгоритм цієї процедури чи можливо це взагалі?" — йдеться у повідомленні.

Як змінити фінансовий номер телефону

Згідно з інформацією ПриватБанку, клієнти можуть підтвердити зміну номера телефону, зателефонувавши до служби підтримки банку за контактом:

3700 — по Україні;

+38-073-716-11-31 — для дзвінків з-за кордону.

Банк замінить номер телефону на актуальний.

Владнати відповідне питання також можна в чаті банку. Для цього у розмові з оператором клієнт має надати паспорт громадянина України для ідентифікації особи, а також повинен мати доступ до камери.

Якщо ж є доступ до "Приват24" і потрібна заміна фінансового номера на інший за наявності старого, то для підтвердження такої операції необхідно надати PIN-код від картки. Для цього треба:

у меню "Приват24" знайти пункт "Безпека";

натиснути "Зміна логіна";

обрати "Далі";

вказати PIN-код від картки;

ввести свій новий номер мобільного телефону;

вказати код з смс-повідомлення.

Після цього номер оновиться і запрацює одразу з наступним входом у мобільний застосунок.

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