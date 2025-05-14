ПриватБанк в рамках фінмоніторингу закриває рахунки ФОП — деталі

Відділення ПриватБанку у столиці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні фінустанови продовжують розривати співпрацю з фізособами-підприємцями (ФОП) в рамках фінансового моніторингу без будь-якого пояснення причин. Зокрема, державний "ПриватБанк" припиняє роботу з такою категорією клієнтів навіть після надання необхідних документів для перевірки.

Про подібний черговий випадок йдеться на сайті "Мінфін", де можна залишати відгуки про роботу банків.

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Припинення співпраці ПриватБанку з ФОП

Як повідомила одна з клієнток, банк з власної ініціативи припинив ділові відносини з нею як фізособою-підприємцем, не надавши жодних пояснень чи додаткових запитів щодо підтвердження здійснення фіноперацій. Всі необхідні папери про доходи громадянка передала для перевірки.

"Отримала дзвінок від менеджера банка про те, що банк розірве зі мною відносини. І я маю надати документи про підтвердження коштів. Були надані документи, що я є ФОП. Суми доходів по ФОП досить немалі. Також ще було надано кілька документів. Документи прийняли. Через день надходить повідомлення, що зі мною розірвані відносини. Вхід в кабінет заблоковано, додзвонившись оператору, отримала відповідь, що чекайте листа і все. Ніякого листа з поясненнями немає. Причина розірвання не зрозуміла. Добре, що коштів на рахунках не було...", — йдеться у повідомленні.

Скриншот. Джерело: Мінфін

Що треба знати про фінмоніторинг

Фінмоніторинг є діяльністю фінансових організацій, спрямованої на виявлення операцій громадян, що вимагають обов'язкового контролю, а також пов'язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або розповсюдженням зброї масового знищення. Ключовою метою фінмоніторингу є забезпеченні прозорості та безпеки фіноперацій.

Відповідна вимога прописана у законі "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та поширенню зброї масового знищення".

Як правило, у разі підозрілих операцій та сумнівних доходів після перевірки банк повідомляє про розірвання ділових відносин. Однак не привласнює кошти, а надає можливість переведення залишків грошей на рахунки в інші банки. Кошти можна вивести, якщо подати:

заяву про перерахування залишків суми;

реквізити рахунку в іншому банку на ім'я клієнта;

документи, де підтверджено повноваження розпоряджатися рахунком;

документ, де засвідчується особа;

документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізосіб-платників податків та є реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Раніше ми писали, що в ПриватБанку є вимога з актуалізації даних. Проте деякі клієнти скаржаться, що процедура може виявитися доволі складною.

Також повідомляли про тарифи в ПриватБанку за термінові грошові перекази по всій Україні та за кордон. Також клієнти можуть самі розрахувати вартість такого переказу.