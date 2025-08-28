Видео
Главная Финансы Финансовый номер телефона — как сменить в Ощадбанке

Финансовый номер телефона — как сменить в Ощадбанке

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 06:01
Изменение финансового номера телефона — о чем должны знать клиенты Ощадбанка
Девушка со смартфоном. Фото: Unsplash

Финансовый номер телефона — важный элемент защиты ваших денег, ведь к нему привязан доступ ко всем банковским счетам, например в Ощадбанке. И очень часто именно этот номер используют украинцы для того, чтобы открыть банковское приложение.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, как в Ощадбанке можно сменить финансовый номер телефона.

Как в Ощадбанке сменить финансовый номер телефона

С этим вопросом у клиентов государственного банка могут возникнуть проблемы, поскольку финансовое учреждение не предоставляет много возможностей для смены финансового номера. Так, если у вас сохранился доступ к старой SIM-карте, то вы можете сами привязать свой новый номер через;

  • банкомат;
  • терминал самообслуживания.

Если же SIM-карту вы потеряли, тогда вам не избежать необходимости прийти в отделение Ощадбанка. С собой нужно взять:

  • паспорт;
  • идентификационный код.

Ощадбанк и расчет через QR-коды

В Ощадбанке работает инновационная технология, которая позволяет клиентам рассчитываться за услуги смартфонами через QR-коды. Это удобно, но существует риск наткнуться на мошенников, которые маскируют поддельные коды под официальные в общественных местах. Поэтому банк предоставил клиентам некоторые правила, которые сделают расчет безопасным.

Например, нужно присматриваться к протоколу, даже если ссылка убедительная: http — ненадежный; https — безопасный, однако требует проверки. Также стоит пользоваться антивирусами, которые предупредят об опасности в случае перехода на подозрительные сайты и открытия угрожающих файлов.

Ранее мы рассказывали, что клиентам Ощадбанка могут заблокировать счет. Известно, кто в зоне риска. Узнавайте также, как изменить лимит на денежные переводы с карт Ощадбанка.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
