Головна Фінанси Фінансовий номер телефону — як змінити в Ощадбанку

Фінансовий номер телефону — як змінити в Ощадбанку

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 06:01
Зміна фінансового номеру телефону — про що мають знати клієнти Ощадбанку
Дівчина зі смартфоном. Фото: Unsplash

Фінансовий номер телефону — важливий елемент захисту ваших грошей, адже до нього прив'язаний доступ до усіх банківських рахунків, наприклад в Ощадбанку. Й дуже часто саме цей номер використовують українці для того, щоб відкрити банківський застосунок.

Редакція Новини.LIVE розповідає, як в Ощадбанку можна змінити фінансовий номер телефону.

Читайте також:

Як в Ощадбанку змінити фінансовий номер телефону

З цим питанням у клієнтів державного банку можуть виникнути проблеми, оскільки фінансова установа не надає своїм клієнтам багато можливостей для зміни фінансового номера. Так, якщо у вас зберігся доступ до старої SIM-карти, то ви можете самі прив'язати свій новий номер через;

  • банкомат;
  • термінал самообслуговування.

Якщо ж SIM-картку ви втратили, тоді вам не уникнути необхідності прийти у відділення Ощадбанку. З собою потрібно узяти:

  • паспорт;
  • ідентифікаційний код.

Ощадбанк і розрахунок через QR-коди

У Ощадбанку працює інноваційна технологія, яка дозволяє клієнтам розраховуватися за послуги смартфонами через QR-коди. Це зручно, але існує ризик натрапити на шахраїв, які маскують підроблені коди під офіційні у громадських місцях. Тож банк надав клієнтам деякі правила, які зроблять розрахунок безпечним.

Наприклад, потрібно придивлятися до протоколу, навіть якщо посилання переконливе: http — ненадійний; https — безпечний, проте вимагає перевірки. Також варто користуватися антивірусами, які попередять про небезпеку в разі переходу на підозрілі сайти й відкриття загрозливих файлів.

Раніше ми розповідали, що клієнтам Ощадбанку можуть заблокувати рахунок. Відомо, хто у зоні ризику. Дізнавайтесь також, як змінити ліміт на грошові перекази з карток Ощадбанку

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
