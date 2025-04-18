Тарифы в Ощадбанке — что изменилось для клиентов в апреле 2025 года

Финансовые операции в Ощадбанке — что изменилось в апреле
В апреле 2025 года в государственном "Ощадбанке" изменились тарифы на некоторые банковские операции. В основном обновили некоторые комиссии для корпоративных клиентов, тогда как стоимость большинства услуг для граждан осталась неизменной.
Об этом говорится в информации о тарифах, обнародованной на портале банка.
Обновление тарифов для корпоративных карт Ощадбанка
Как отмечается, изменения в тарифах коснулись корпоративных карт, которые выпускаются банком для физлиц-предпринимателей или юрлиц для операций, связанных с ведением хозяйственной деятельности.
В частности, сообщение об остатке средств на счете в банкоматах Ощадбанка с помощью NFC-модуля, контакт-центра теперь составляет 5 грн.
Стоимость предоставления справки об обороте на счете в Ощадбанке равна 150 грн.
Для того, чтобы изменить ПИН-код через банкомат, POS-терминал или в контакт-центре банка, придется отдать 15 грн.
Стоимость запросов, подтверждения переводов по каждой операции с использованием карты Маѕтегсагԁ/Visa, которая оспаривается клиентом, требуя обращения Ощадбанка в международную платежную систему, составляет 900 грн.
Осуществление безналичных переводов средств на другие платежные карты Ощадбанка по реквизитам карты в банкоматах и терминалах составляет 0,5% от суммы и дополнительно 3 грн.
За осуществление безналичных переводов в терминалах с картой с внесением произвольных реквизитов — 1,0% от суммы (минимально 10 грн, максимально 1 тыс. грн).
Изменения для других банковских карт
Что касается других банковских карт, то за сообщение об остатке денег на счете в банкоматах Ощадбанка с использованием NFC-модуля нужно отдать 5 грн с апреля 2025 года.
Не будет тарифицироваться выдача наличных средств через POS-терминал без использования банковской карты, если она была выпущена или перевыпущена, но не доставлена в Ощадбанк.
Кроме того, среди нововведений — цена за выпуск и перевыпуск карт будет удобнее отображаться во всех карточных тарифах.
По тарифному пакету "Мой счет" начали выпуск нового типа карт MC Debit World с цветом "тиффани".
В целом тарифы для клиентов банка останутся неизменными в апреле текущего года, с которыми можно ознакомиться на официальном портале банка.
Ранее мы сообщали о трудностях, с которыми сталкиваются клиенты Ощадбанка. Речь идет о временной невозможности осуществить некоторые расчеты в "Ощад24".
Также мы писали о финмониторинге в Ощадбанке, детали которого не разглашают, чтобы клиентам не удалось их обойти. Речь идет о любых подозрительных финансовых операциях.
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