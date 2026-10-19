Выплаты пенсионерам: где можно получить денежную помощь в размере 2 000 грн

Человек держит несколько купюр и кошелек. Фото: Новини.LIVE

В октябре 2026 года жителям Днепропетровской области будет предоставлена денежная помощь от благотворительного фонда "Global Empowerment Mission Ukraine" (GEM) в размере 2 000 грн вместо продуктовых наборов. Выплаты рассчитаны на внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию организаторов.

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Кто сможет получить денежную помощь в размере 2 000 грн

Благотворительная организация GEM реализует проект по предоставлению денежной благотворительной помощи за счет средств международных доноров.

Обратиться за выплатами могут жители Новопавловской сельской территориальной громады, проживающие на территории г. Днепра и Днепропетровской области.

Речь идет о тех, кто зарегистрирован как внутренне перемещенные лица и проживает на территории региона

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Финпомощь предназначена для тех, кто не получал выплаты в размере 2 000 грн от благотворительной организации GEM в 2026 году.

Важно относиться к уязвимым категориям населения. Средства будут предоставлены:

Пожилым людям/пенсионерам в возрасте от 60 лет; Гражданам с инвалидностью I–III групп; Детям с инвалидностью (родителям или законному представителю); Многодетным семьям; Одиноким родителям; Опекунам; Семьям погибших; Родным пропавших без вести; Семьям лиц, находящихся в плену; Гражданам, пострадавшим в результате аварии на ЧАЭС.

Учитывая это, получателями помощи могут быть лица, отвечающие всем требованиям:

имеют действующий статус ВПЛ в г. Днепр или Днепропетровской области;

фактически проживают в области реализации проекта;

относятся к одной из уязвимых категорий.

Как зарегистрироваться на получение финпомощи

По информации организаторов, помощь оформляется только по одному из льготных направлений. То есть, если человек с инвалидностью в возрасте от 60 лет, то помощь можно оформить либо как лицу с инвалидностью, либо как человеку в возрасте от 60 лет.

Для подачи заявки на помощь необходимо до 1 ноября 2026 года обратиться в исполнительный комитет Новопавловского сельсовета.

Предварительно следует подготовить следующий пакет документов:

паспорт (оригинал и копия);

выписку из реестра Новопавловской тергромады;

идентификационный код (оригинал и копию);

справку ВПЛ, подтверждающую проживание в г. Днепре и области (оригинал и копию);

документ с реквизитами счета (IBAN) АО "ПУМБ";

документ, подтверждающий принадлежность к льготной категории (оригинал и копию).

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в октябре UNHCR Ukraine предоставляет жителям Полтавской области финансовую помощь на трехмесячный период. Регистрация доступна в ряде населенных пунктов для уязвимых граждан, в частности пожилых людей. По условиям программы, каждому члену семьи предоставят 12 300 грн (4 100 грн за три месяца).

Еще Новини.LIVE писали о том, что в Черниговской области гражданам доступна финансовая помощь в размере 21 600 грн, в частности, на оплату коммунальных услуг. Воспользоваться такой возможностью можно только до 19 октября. Деньги будут предоставлены уязвимым категориям граждан: семьям, где все члены безработные, и домохозяйствам с людьми с инвалидностью.