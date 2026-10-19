Доларові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE

Восени 2026 року у чотирьох регіонах України діє "Програма економічної стійкості України" (ERP), що передбачає надання фінансової допомоги у середньому 2 600 доларів. Долучитися до участі в ініціативі можуть як внутрішньо переміщені особи (ВПО), так і місцеве населення.

Про те, хто зможе розраховувати на виплати, розповідає видання Новини.LIVE.

Реклама

Де можна оформити грошову допомогу

Йдеться про реалізацію спільної програми міжнародною гуманітарною організацією Prosper Global та громадською організацією "Центр Зайнятості Вільних Людей".

Ініціатива охоплює чотири регіони та спрямована на фінансову підтримку мікробізнесу, посилення самозайнятості та розвитку мікропідприємництва під час воєнного стану в Україні. Йдеться про такі області:

м. Київ та область;

Чернігівська;

Дніпропетровська;

Одеська.

Запрошують до участі у програмі:

Читайте також:

внутрішньо переміщених осіб (ВПО);

місцеве населення, якщо зареєстроване та проживає в районах, де велися/ведуться бойові дії, за винятком гарячих точок чи території з високим ризиком для життя та провадження бізнес-діяльності.

Розмір допомоги та як подати заявку

У середньому розмір фіндопомоги в межах цієї програми становитиме 2 600 доларів (у гривневому еквіваленті за актуальним курсом Національного банку України).

Використати кошти можна буде виключно на придбання необхідних засобів для ведення власної справи:

приладів;

інструментарію;

обладнання.

Як пояснюють організатори, програма допоможе підвищити дохід домогосподарств за допомогою підприємницької діяльності, а також подолати складні життєві обставини.

Відбір учасників будуть здійснювати за конкурсом згідно з такими критеріями:

потрібна чітка аргументація необхідності отримання фіндопомоги;

відповідність бізнес-ідеї умовам та цілям програми;

реалістичність бізнес-задуму;

здатність реалізувати бізнес-ідею;

розуміння ринку збуту та можливостей покупців;

попередній досвід ведення бізнесу;

наявність соціальної/фінансової вразливості.

Подання заявки можливе лише після обов’язкової реєстрації на головній сторінці порталу.

Деталі доступні за телефоном +380 (97) 460 10 48.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у жовтні у Дніпропетровській області можна оформити грошову допомогу від БФ "Global Empowerment Mission Ukraine" (GEM). У рамках програми нададуть 2000 грн. Гроші зможуть отримати внутрішньо переміщені особи, зокрема особи пенсіонери віком від 60 років та громадяни з інвалідністю I-ІІІ груп.

Ще Новини.LIVE писали про те, що восени у чотирьох областях доступна програма сільськогосподарської підтримки. Вона передбачає надання родинам, які постраждали від війни, гранти. Виплати доступні окремим групам населення. Взяти участь можуть родини, де є особи з інвалідністю І-ІІ групи, хворобами та домогосподарства, які складаються з пенсіонерів. Розмір допомоги становитиме 32 500 грн.