Выплаты от УВКБ ООН — где принимают заявки на финпомощь в размере 11 000 грн

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) открыло регистрацию на денежную помощь на трехмесячный период для жителей еще одного украинского города. Подать заявки могут уязвимые слои населения в пятницу, 27 февраля.

Об этом говорится в анонсе пресс-службы УВКБ ООН, передают Новини.LIVE.

Кто может получить выплаты от УВКБ ООН

В конце февраля предварительная регистрация на денежную помощь стартовала в городе Ромны Сумской области, которая страдает от обстрелов РФ. Правила программы предусматривают предоставление выплат следующим категориям граждан:

Переселенцам с официальным статусом ВПЛ (справка получена в течение шести месяцев); Беженцам после возвращения домой при наличии документа, удостоверяющего факт выезда.

Среди других важных условий предоставления права на выплаты:

размер дохода заявителей не превышает 6,3 тыс. грн;

отсутствует аналогичная помощь за последние три месяца;

Нужно подпадать под критерии уязвимости:

одинокая мать/отец, у которых есть несовершеннолетние дети до 18 лет/граждане от 55 лет;

домохозяйства, которые возглавляют граждане старшего возраста (кому более 55-т);

семьи, где одинокие лица, которым более 55 лет, содержат малолетних детей;

домохозяйства, где есть люди с диагностированной инвалидностью/хроническими болезнями.

Правила оформления помощи в Ромнах

Как отмечают представители УВКБ ООН, граждане получат по 3,6 тыс. грн (для каждого в домохозяйстве) сроком три месяца. То есть один человек сможет иметь право на почти 11 тыс. грн. Деньги перечислят на банковский счет.

Зарегистрироваться на выплаты 27 февраля жители Ромнов могут по телефону (9:00-16:00): 063 182 68 38.

"Пятница 27 февраля 2026 года. г. Ромны (Роменская ТГ). По предварительной записи. Адрес приема: ул. Соборная, 13 (укрытие возле ЦПАУ). Часы работы: 11:00-14:00", — говорится в сообщении.

Какая еще предусмотрена финансовая помощь на Сумщине

Также жители Сосницкой громады Сумской области могут присоединиться к программе финпомощи ОО "Acted" в феврале.

Можно получить помощь в размере 3,6 тыс. грн/месяц. К участию приглашают тех, кто относится к одной или нескольким уязвимым категориям:

семьи с лицами с инвалидностью 1-2 группы;

с людьми пожилого возраста;

многодетные семьи.

В частности, уточнить детали по выплатам можно, обратившись по телефону: +38 (067) 131 10 02.

