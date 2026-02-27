Виплати від УВКБ ООН — де відкрилась реєстрація на допомогу у розмірі 11 000 грн

Жінка з паперами та гроші. Фото: УНІАН, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

У п'ятницю, 27 лютого, жителі ще одного українського міста отримають можливість оформити грошову допомогу від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) на тримісячний період. Подавати заявки можуть вразливі верстви громадян.

Про це йдеться в анонсі пресслужби УВКБ ООН, передають Новини.LIVE.

Хто може одержати виплати від УВКБ ООН

Наприкінці лютого попередня реєстрація на грошову допомогу стартувала у місті Ромни Сумської області, що потерпає від обстрілів РФ. Правила програми передбачають надання виплат наступним категоріям громадян:

Переселенцям з офіційним статусом ВПО (довідка отримана протягом шести місяців); Біженцям після повернення додому за наявності документа, що засвідчує факт виїзду.

Серед інших важливих умов надання права на виплати:

розмір доходу заявників не перевищує 6,3 тис. грн;

відсутня аналогічна допомога за останні три місяці;

Потрібно підпадати під критерії вразливості:

одинока матір/батько, у яких є неповнолітні діти до 18 років/громадяни від 55 років;

домогосподарства, які очолюють громадяни старшого віку (кому понад 55-т);

родини, де самотні особи, яким більш ніж 55 років, утримують малолітніх дітей;

домогосподарства, де є люди з діагностованою інвалідністю/хронічними хворобами.

Правила оформлення допомоги у Ромнах

Як зазначають представники УВКБ ООН, громадяни отримають по 3,6 тис. грн (для кожного у домогосподарстві) терміном три місяці. Тобто одна людина зможе мати право на майже 11 тис. грн. Гроші перерахують на банківський рахунок.

Зареєструватися на виплати 27 лютого жителі Ромнів можуть за номером телефону (9:00-16:00): 063 182 68 38.

"П'ятниця 27 лютого 2026 року. м. Ромни (Роменська ТГ). За попереднім записом. Адреса прийому: вул. Соборна,13 (укриття біля ЦНАПу). Години роботи: 11:00-14:00", — йдеться у повідомленні.

Яка ще передбачена фінансова допомога на Сумщині

Також жителі Сосницької громади Сумської області можуть долучитися до програми фіндопомоги ГО "Acted" у лютому.

Можна отримати допомогу у розмірі 3,6 тис. грн/місяць. До участі запрошують тих, хто належить до однієї або кількох вразливих категорій:

родини з особами з інвалідністю 1-2 групи;

з людьми похилого віку;

багатодітні родини.

Зокрема, уточнити деталі щодо виплат можна, звернувшись за номером: +38 (067) 131 10 02.

Раніше ми розповідали, що до кінця березня родини, які постраждали від війни, можуть оформити фінансування у 3 600 грн. Кошти доступні людям похилого віку та особам з інвалідністю.

Також писали, що українці можуть отримати грошову допомогу у більш ніж 30 000 грн. Взяти участь у проєкті можуть ті, хто має намір займатися сільським господарством.