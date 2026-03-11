Виплати від УВКБ ООН у 3 600 грн — хто може долучитися до програми допомоги

Гроші, чоловік та жінка за комп'ютером. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Щодня Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) розширює свою діяльність в Україні. 11 березня 2026 року до програми підтримки організації зможуть долучитися ще більше українців, які проживають у прифронтових районах, та оформити грошову допомогу у 3 600 грн.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на анонс організації у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Хто може оформити фіндопомогу від УВКБ ООН

Цього разу долучитися до програми допомоги від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців зможуть деякі жителі Кролевецької громади Сумської області.

Йдеться про оформлення виплат у сумі 3 600 грн для кожного в домогосподарстві тривалістю на три місяці (загалом 10 800 грн).

Участь у програмі можуть взяти громадяни, які виїхали з небезпечних районів за попередні шість місяців і є офіційний статус ВПО, а також біженці, які повернулись на батьківщину.

Допомога передбачена для тих, хто не мав подібної підтримки від інших організацій за останні три місяці. Ключовим є низький фінансово-економічний стан: загальна сума доходу не повинна перевищувати 6 300 грн.

Також потрібно належати до однієї з вразливих груп:

родина неповна, де є лише один батько чи матір, які виховують неповнолітніх дітей, є особи від 55 років;

громадяни старшого/похилого віком понад 55 років;

особи, віком більш ніж 55 років, виховують малолітніх дітей;

громадяни з І-ІІІ групою інвалідності/тяжкими захворюваннями.

Українці, які отримували підтримку від міжнародних фондів як ВПО, і з часу отримання минуло більш ніж три місяці, і після переміщення повернулися на свою адресу, можуть повторно подати заявку, якщо є вразливість.

Як подати заявку на грошову допомогу

За програмою, жителі с. Мутин можуть зареєструватися у програмі на фіндопомогу від УВКБ ООН, записавшись у чергу за номером телефону.

"Відкрито запис в чергу для прийому у с. Мутин Кролевецької громадии на 11 березня 2026 (середа), реєстрація відбувається за номером телефону 063 182 68 38.", — повідомили організатори.

Після запису необхідно очікувати на дзвінок для запрошення до пункту збору даних. Офіс працює за адресою: с. Мутин (Кролевецька ТГ), вул. Центральна, 41. Години роботи: 12:00 — 15:00.

Яка ще допомога доступна для ВПО

Також громадяни, які проживають у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській або Харківській області, можуть отримати фіндопомогу від БФ "Право на захист".

Йдеться про реалізацію проєкту "Консорціум Реагування", в рамках якого нададуть 10 800 грн (по 3 600 грн на тримісячний період).

Долучитися до програми можуть українські родини, які потрапили у скрутне життєве становище, зокрема, домогосподарства з особами з інвалідністю І чи II групи, з літніми людьми.

Раніше повідомлялося, що навесні БФ "Карітас Київ" приймає заявки на надання допомоги на навчання вразливим категоріям українців. Передбачається, що максимально можна отримати 36 000 грн.

Також ми писали, що українським родинам з дітьми можна оформити фіндопомогу від ЮНІСЕФ. Запрошують для участі у програмі тих, у кого є діти з інвалідністю чи є малозабезпеченими.