Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Грошова допомога УВКБ ООН для ВПО — як отримати 3 600 грн

Грошова допомога УВКБ ООН для ВПО — як отримати 3 600 грн

Ua ru
Дата публікації: 11 березня 2026 08:00
Виплати від УВКБ ООН у 3 600 грн — хто може долучитися до програми допомоги
Гроші, чоловік та жінка за комп'ютером. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Щодня Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) розширює свою діяльність в Україні. 11 березня 2026 року до програми підтримки організації зможуть долучитися ще більше українців, які проживають у прифронтових районах, та оформити грошову допомогу у 3 600 грн.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на анонс організації у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Хто може оформити фіндопомогу від УВКБ ООН

Цього разу долучитися до програми допомоги від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців зможуть деякі жителі Кролевецької громади Сумської області. 

Йдеться про оформлення виплат у сумі 3 600 грн для кожного  в домогосподарстві тривалістю на три місяці (загалом 10 800 грн).

Участь у програмі можуть взяти громадяни, які виїхали з небезпечних районів за попередні шість місяців і є офіційний статус ВПО, а також біженці, які повернулись на батьківщину.

Допомога передбачена для тих, хто не мав подібної підтримки від інших організацій за останні три місяці. Ключовим є низький фінансово-економічний стан: загальна сума доходу не повинна перевищувати 6 300 грн.

Також потрібно належати до однієї з вразливих груп: 

  • родина неповна, де є лише один батько чи матір, які виховують неповнолітніх дітей, є особи від 55 років;
  • громадяни старшого/похилого віком понад 55 років;
  • особи, віком більш ніж 55 років, виховують малолітніх дітей;
  • громадяни з І-ІІІ групою інвалідності/тяжкими захворюваннями.

Українці, які отримували підтримку  від міжнародних фондів як ВПО, і з часу отримання минуло більш ніж три місяці, і після переміщення повернулися на свою адресу, можуть повторно подати заявку, якщо є вразливість.

Як подати заявку на грошову допомогу  

За програмою, жителі с. Мутин можуть зареєструватися у програмі на фіндопомогу від УВКБ ООН, записавшись у чергу за номером телефону.

"Відкрито запис в чергу для прийому у с. Мутин Кролевецької громадии на 11 березня 2026 (середа), реєстрація відбувається за номером телефону 063 182 68 38.", — повідомили організатори.

Після запису необхідно очікувати на дзвінок для запрошення до пункту збору даних. Офіс працює за адресою: с. Мутин (Кролевецька ТГ), вул. Центральна, 41. Години роботи: 12:00 — 15:00.

Яка ще допомога доступна для ВПО 

Також громадяни, які проживають у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській або Харківській області, можуть отримати фіндопомогу від БФ "Право на захист". 

Йдеться про реалізацію проєкту "Консорціум Реагування", в рамках якого нададуть 10 800 грн (по 3 600 грн на тримісячний період). 

Долучитися до програми можуть українські родини, які потрапили у скрутне життєве становище, зокрема, домогосподарства з особами з інвалідністю І чи II групи, з літніми людьми.

Раніше повідомлялося, що навесні БФ "Карітас Київ" приймає заявки на надання допомоги на навчання вразливим категоріям українців. Передбачається, що максимально можна отримати 36 000 грн. 

Також ми писали, що українським родинам з дітьми можна оформити фіндопомогу від ЮНІСЕФ. Запрошують для участі у програмі тих, у кого є діти з інвалідністю чи є малозабезпеченими.    

виплати фінансова допомога гроші допомога грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації