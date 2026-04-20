Виплати від УВКБ: як і де можна отримати від 10 800 грн 20 квітня

20 квітня 2026 року Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) проведе збір даних для виплати грошової допомоги в одному з прифронтових міст. Різні суми залежно від ситуації нададуть соціально вразливим категоріям громадян з низькими доходами.

Хто може отримати фіндопомогу від УВКБ

Згідно з повідомленням, звернутися до пункту збору даних можуть родини, які мають статуси внутрішньо переміщеної особи (ВПО) та біженця у місті Тростянець Сумської області за таких умов:

Громадяни, які переселилися протягом останніх 45 днів через загрозу життю на тлі обстрілів або обов’язкової евакуації; Люди, які були вимушені переміститися через війну від 46 днів до шести місяців; Біженці/переселенці, які повернулися додому після виїзду в інші регіони або за кордон упродовж останнього року, однак не раніше трьох місяців.

З-поміж основних критеріїв відбору (для переселенців з переміщенням від 46 днів до пів року та біженців):

розмір доходу родини не має перевищувати 8 300 грн на одну особу на місяць;

проживання поблизу лінії фронту, складні умови проживання, наявність вразливості.

Примітно також те, що громадяни можуть звернутися за виплатами, навіть якщо отримували фіндопомогу від інших міжнародних фондів, однак відтоді минуло понад три місяці.

Залежно від обставин УВКБ надасть фінпідтримку у сумі від близько 10 800 до 12 300 грн для кожної особи в домогосподарстві.

Правила отримання допомоги та необхідні документи

Українці, які мають статус внутрішнього переселенця та біженця у місті Тростянець можуть звернутися до пункту збору з 10:30-14:00 у понеділок, 20 квітня, за такою адресою: вул. Заводська, 2-А (Хаб "Незламні"). Реєстрація відбувається за попереднім записом за номером телефону: 063 182 68 38.

Громадяни повинні заздалегідь підготувати такі документи (оригінали):

паспорт;

ідентифікаційний код;

довідку переселенця (або інший документ, що підтвердить переміщення);

свідоцтво про народження дітей;

банківську картку глави сім'ї (номер рахунку IBAN);

документи з підтвердженням інвалідності/опіки.

Важливо, щоб всі члени родини були присутні у пункті реєстрації, окрім маломобільних осіб та дітей до трьох років.

За даними організаторів, йдеться про попередню реєстрацію, тоді як вони самостійно ухвалюватимуть рішення про запрошення у пункт збору даних для надання допомоги.

