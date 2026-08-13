Выплаты до 12 300 грн: где открылась регистрация на получение помощи от UNHCR

Пожилые женщины, деньги. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В конце 2026 года в одном из южных регионов, регулярно подвергающемся российским обстрелам, гражданам доступна программа поддержки от UNHCR Украина, представляющая The UN Refugee Agency. В ее рамках уязвимые группы населения, в частности пожилые люди, могут оформить денежную помощь в размере до 12 300 грн.

О том, кто и как может получить выплаты от организации, рассказывает редакция Новини.LIVE.

Где открылась регистрация на денежную помощь от UNHCR

Согласно обнародованной информации организаторов, право на оформление денежной помощи по обновленным критериям в рамках плана гуманитарных потребностей и реагирования на 2026 год имеют жители города Николаев.

Рассчитывать на соответствующую поддержку могут следующие категории граждан:

Семьи, которые в течение 45 дней были эвакуированы из-за угрозы жизни и здоровью; Домохозяйства, находящиеся в длительном (до шести месяцев) перемещении; Семьи, вернувшиеся в места постоянного проживания либо после вынужденного выезда за границу (не ранее чем три месяца назад и не позднее года назад), либо после выезда в другие регионы.

В рамках программы UNHCR гражданам будет предоставлена финансовая помощь в двух размерах в зависимости от обстоятельств: 10 800 и 12 300 грн.

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Однако существуют определенные требования:

необходимо, чтобы ежемесячный совокупный доход не превышал 8 300 грн на каждого члена семьи;

на право на помощь будут влиять такие факторы, как близость к линии фронта, условия проживания, наличие уязвимых групп (пенсионеры, люди с инвалидностью, многодетные семьи).

Как записаться на программу денежной помощи

Украинцы, желающие записаться на получение денежной помощи от The UN Refugee Agency, должны подать заявку в электронную очередь, заполнив онлайн-форму.

Однако организаторы предупредили, что заполнение формы еще не будет означать регистрацию. С теми, кто будет соответствовать условиям, дополнительно свяжутся по телефону, чтобы пригласить на личную встречу.

"Обратите внимание: заполнение этой формы является лишь записью в электронную очередь в пункт сбора данных в г. Николаеве. Окончательное решение о выплате принимается только после личного собеседования со специалистом фонда", — говорится в сообщении.

Гражданам необходимо подготовить следующие документы (оригиналы):

паспорт и налоговый номер;

справку о переселении или другое подтверждение переезда;

свидетельство о рождении детей;

банковскую карту главы домохозяйства (IBAN).

документы, подтверждающие инвалидность/опеку.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в августе граждане могут получить помощь от Эстонского совета по делам беженцев. В рамках программы предусмотрены единовременные выплаты каждому члену семьи в размере 12 300 грн. В частности, семья из трех человек получит 36 900 грн.

Также Новини.LIVE сообщали, что в августе украинцы могут присоединиться к программе организации Save the Children in Ukraine. Речь идет о финансовой поддержке населения, пострадавшего от войны. В рамках этой программы уязвимые категории граждан получат гранты на развитие бизнеса в размере до 2 500 долларов.