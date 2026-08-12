Выплаты пенсионерам и людям с инвалидностью: кому выплатят до 2 500 долларов

Пожилые люди, деньги. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В августе 2026 года международная гуманитарная организация "Save the Children in Ukraine" реализует проект по оказанию финансовой поддержки украинскому населению, пострадавшему от войны. В его рамках уязвимым категориям граждан, в частности пенсионерам и людям с инвалидностью, будут предоставлены гранты на развитие собственного дела в размере до 2 500 долларов.

Об этом сообщает издание Новини.LIVE, ссылаясь на информацию организации.

Что предусматривает программа помощи для микробизнеса

Речь идет о запуске нового проекта "Save the Children" ("Спасем детей") по поддержке микробизнеса для тех, кто хочет открыть, развить или возобновить собственное дело. Принять участие в нем смогут жители ряда громад Днепропетровской области:

Днепровской;

Слобожанской;

Подгородненской;

Желтоводской;

Каменской.

Организация предложит оказание индивидуальной финансовой помощи предпринимателям. При этом приоритет в участии в проекте будет отдаваться:

для тех, чьи предприятия пострадали от войны;

для женщин-предпринимательниц, которые были вынуждены переехать;

для семей с детьми;

для пожилых людей;

для людей с инвалидностью;

для одиноких родителей;

для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Проект предусматривает обязательное дальнейшее обучение в виде двух офлайн-сессий в Днепре и шести онлайн-сессий, подготовку и конкурсный отбор бизнес-планов, а также предоставление индивидуальной денежной помощи в размере до 2 500 долларов для победителей.

Читайте также:

Как подать заявку на участие в программе

Те, кто желает присоединиться к проекту международной гуманитарной организации "Save the Children in Ukraine", должны обязательно пройти предварительную регистрацию. Для этого потенциальным участникам необходимо заполнить регистрационную форму.

"Регистрация открыта до получения необходимого количества заявок. Предпочтение будет отдаваться участникам, соответствующим критериям уязвимости", — добавили организаторы.

Согласно условиям, гранты можно будет использовать, в частности:

на оборудование и инструменты;

аренду и обустройство помещения;

покупку сырья;

создание рабочих мест;

на необходимые услуги для бизнеса;

на транспортировку;

прочие нужды для развития бизнеса.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в августе в ряде громад Львовской области для внутренне перемещенных лиц доступна денежная помощь в размере 10 800 грн. Речь идет о реализации программы Агентства Организации Объединенных Наций. При этом важно, чтобы доход на одного человека в семье не превышал определенного размера.

Еще Новини.LIVE писали о том, что фонд "Каритас Украины" выплачивает помощь гражданам, покинувшим свои дома из-за войны. Речь идет о выплатах на покупку дров, угля или брикетов, а также на оплату счетов за коммунальные услуги. Получить помощь смогут только уязвимые категории населения.