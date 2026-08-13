Виплати до 12 300 грн: де відкрилась реєстрація на допомогу від UNHCR

Жінки похилого віку, гроші. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Наприкінці 2026 року в одному з південних регіонів, що регулярно потерпає від російських обстрілів, громадянам доступна програма підтримки від UNHCR Україна, що є представництвом The UN Refugee Agency. У її рамках вразливим групам населення, зокрема людям похилого віку, можна оформити грошову допомогу у розмірі до 12 300 грн.

Про те, хто і як може отримати виплати від організації, розповідає редакція Новини.LIVE.

Де відкрилась реєстрація на грошову допомогу від UNHCR

Згідно з оприлюдненою інформацією організаторів, право оформити грошову допомогу за оновленими критеріями у рамках плану гуманітарних потреб та реагування на 2026 рік мають жителі міста Миколаїв.

Розраховувати на відповідну підтримку можуть такі категорії громадян:

Родини, які протягом 45 днів евакуювалися через загрози життю та здоров’ю; Домогосподарства, які перебувають у тривалому (до шести місяців) переміщенні; Родини, які повернулися до місць звичного проживання або після вимушеного виїзду за кордон (не раніше ніж три місяці тому та не пізніше року тому), або після виїзду в інші регіони.

У рамках програми UNHCR громадянам нададуть два види фінансової допомоги залежно від обставин: 10 800 та 12 300 грн.

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Проте є окремі вимоги:

потрібно, щоб щомісячний сукупний дохід не перевищував 8 300 грн на кожного в родині;

на право на допомогу вливатимуть такі фактори як близькість до лінії фронту, умови проживання, наявність вразливості (пенсіонери, особи з інвалідністю, багатодітні родини).

Як записатися на програму грошової допомоги

Українці, які бажають записатися на грошову допомогу від The UN Refugee Agency, повинні подати заявки на електронну чергу, заповнивши онлайн-форму.

Проте організатори попередили, що заповнення форми ще не дорівнюватиме реєстрації. З тими, хто відповідатиме умовам, додатково зв'яжуться телефоном для запрошення на особисту зустріч.

"Зверніть увагу: заповнення цієї форми є лише записом до електронної черги до пункту збору даних у м. Миколаєві. Остаточне рішення про виплату приймається лише після особистої співбесіди з фахівцем фонду", — йдеться у повідомленні.

Громадяни мають підготувати такі документи (оригінали):

паспорт та податковий номер;

довідку переселенця чи інше підтвердження щодо переміщення;

свідоцтво про народження дітей;

банківську карту очільника домогосподарства (IBAN).

документи, що підтвердять інвалідність/опіку.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у серпні громадяни можуть отримати допомогу від Естонської ради у справах біженців. У рамках програми наадють одноразові виплати кожному члену родини у сумі 12 300 грн. Зокрема родина з трьох осіб отримає 36 900 грн.

Ще Новини.LIVE писали, що у серпні українці можуть долучитися до програми організації Save the Children in Ukraine. Йдеться про фінансову підтримку населення, що постраждало від війни. У його рамках вразливі категорії громадян отримають гранти на розвиток бізнесу до 2 500 доларів.