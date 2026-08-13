Выплаты от Эстонии: где и кому доступна денежная помощь в 36 900 грн в августе

Семья с детьми, деньги. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В августе 2026 года в одном из регионов Украины граждане смогут принять участие в программе помощи, реализуемой при поддержке международной организации "Эстонский совет по делам беженцев" (ERC) и Гуманитарного фонда для Украины (UHF). В ее рамках можно будет получить единовременные выплаты на каждого члена семьи.

О том, кто и где сможет оформить помощь, рассказывает издание Новини.LIVE.

Где и кому доступна денежная помощь от ERC в августе

По информации украинского благотворительного фонда "Щедрик", реализация программы предусматривает оказание финансовой поддержки людям, покинувшим свои дома из-за войны, для удовлетворения базовых жизненных потребностей.

"Благотворительный фонд "Щедрик" под координацией Estonian Refugee Council (ERC) и при поддержке Украинского гуманитарного фонда (UHF) начинает регистрацию на программу безусловной денежной помощи (UCT 2) для внутренне перемещенных и эвакуированных лиц", — говорится в сообщении.

Деятельность благотворителей сосредоточена в пределах Херсонской области:

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Бериславский район;

Херсонский район.

Выплаты предусмотрены для граждан, переселившихся из опасной зоны в пределах Херсонской области в более спокойную.

Обратиться за оформлением денежной помощи могут:

Домохозяйства, недавно переместившиеся из-за прямой угрозы безопасности на фоне боевых действий (без обязательной эвакуации) за последние 45 дней; Домохозяйства, недавно переместившиеся в связи с обязательным/официальным решением об эвакуации, в течение 45 дней после события; Домохозяйства, которые до этого не получали аналогичные выплаты в течение трех месяцев. Имеется справка ВПЛ, выданная за последние 45 дней.

По информации организаторов, справка о постановке на учет внутренне перемещенных лиц должна быть актуальной — выданной или переоформленной в течение последних 45 дней на момент регистрации. Заявки со справками более старого срока не будут рассматриваться.

Размер помощи и порядок подачи заявки на участие в программе

В рамках программы помощи, реализуемой при поддержке международной организации "Эстонский совет по делам беженцев" и Гуманитарного фонда для Украины, размер помощи составит 12 300 грн, рассчитанных на три месяца на каждого члена домохозяйства. Например, семья из трех человек сможет получить сумму в 36 900 грн. Средства будут выплачены единовременно.

Граждане должны подготовить необходимые документы для регистрации:

паспорт/ID-карта главы домохозяйства;

справка ВПЛ или другой документ, подтверждающий эвакуацию;

документы, подтверждающие текущее место жительства;

документы на всех членов домохозяйства;

реквизиты банка (IBAN) главы домохозяйства.

Узнать о том, как зарегистрироваться в соответствующей программе, можно по следующим справочным телефонам (с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00):

+380671297407;

+380673155668.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что сеть "Каритас Украины" принимает заявки на предоставление финансовой помощи гражданам, покинувшим свои дома из-за войны. Программа помощи предусматривает выплату средств наиболее уязвимым категориям населения, которые можно будет потратить на покупку дров и угля для обеспечения нового отопительного периода.

Также Новини.LIVE писали, что в августе в ряде областей можно получить финансовую помощь в размере до 20 000 долларов. Речь идет о реализации программы поддержки, которая охватит Киев и область, Черниговскую, Днепропетровскую и Одесскую области. Гранты будут предоставлены тем, чей бизнес пострадал на фоне войны.