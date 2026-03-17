Фінансова допомога від UNHCR — кому гарантують 10 800 грн навесні

Людина тримає гривневі купюри у руках.

У середу, 18 березня, мешканці одного з прифронтових міст отримають шанс оформити від UNHCR Ukraine, що представляє Aгенцію ООН у справах біженців в Україні, виплати на тримісячний період. Організація відкрила реєстрацію для низки вразливих груп громадян на надання фінансової підтримки.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру UNHCR, інформують Новини.LIVE.

Хто зможе оформити фінансову допомогу

Подати заявку для оформлення фінансової підтримки від UNHCR Ukraine матимуть право жителі міста Охтирка Сумської області. Йдеться про наступні категорії громадян:

особи з офіційним статусом переселенця, які перемістилися протягом останніх шести місяців;

громадяни, які повернулись додому з-за кордону, куди виїхали на початку війни.

Також повинні відповідати наступним категоріям вразливості:

Сімʼї, де є тільки хтось один із батьків, які виховують одну дитину та більше дітей віком до 18 років або проживають спільно з особами віком від 55 років; Родину очолює самотня/кілька самотніх громадян похилого віку від 55 років; Громадянин похилого віку виховує одну чи кілька дітей (до 18 років); У родині у складі є один/кілька членів з особливими потребами: важкі хвороби/інвалідність.

Заявники мають також відповідати соціально-економічному показнику: дохід за місяць не повинен перевищувати 6 300 грн на одного члена домогосподарства.

Допомога розрахована на тих, хто не отримував раніше допомогу від UNHCR або інших благодійних організацій.

Розмір допомоги та як оформити на Сумщині

За даними представників Агенції ООН, громадяни отримають по 3 600 грн (на кожного члена у домогосподарстві) тривалістю три місяці. Тобто одній людині виплатять по 10 800 грн. Кошти перерахують на банківські рахунки.

Зареєструватися на виплати 18 березня жителі м. Охтирка зможуть за номером телефону: 063 182 68 38.

"Середа 18 березня 2026 року: м. Охтирка (Охтирська ТГ). За попереднім записом. Адреса прийому: вул. Паркова, 2-А (міський центр культури та дозвілля "Кнєжа"). Години роботи: 11:00 - 16:00", — йдеться у повідомленні.

Часті питання

Які документи потрібні для отримання допомоги від UNHCR

Громадяни, які відповідають критеріям на надання допомоги від UNHCR, повинні зібрати такі документи для реєстрації: ідентифікаційний код, паспорт громадянина, довідку ВПО (за наявності), iBAN гривневого банківського рахунку, свідоцтво про народження дітей, медичний висновок у випадку інвалідності або хвороби.

У яких областях працює UNHCR у 2026 році

Через обмежене фінансування на допомогу можуть претендувати тільки внутрішньо переміщені особи та біженці, якщо відповідають критеріям вразливості. Список регіонів, де доступна програма, останні роки суттєво скоротився.

Час від часу відривають реєстрацію у наступних областях: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Київська, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська.