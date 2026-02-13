Виплати від ERC — в яких регіонах надають допомогу до 42 тис. грн

Фінансова допомога від ERC — де можна отримати 42 тис. грн
Естонська рада у справах біженців (ERC) продовжила реєстрацію у програмі допомоги домогосподарствам, які постраждали у зв'язку з війною, у двох регіонах до 28 лютого 2026 року. У її рамках громадяни можуть отримати від 29 тис. до 42 тис. грн.
Про це йдеться на сторінці організації, передають Новини.LIVE.
Умови програми допомоги від ERC
Йдеться про "Програму екстреної підтримки засобів до існування". Завдяки їй у громадян є змога покращити своє економічне становище шляхом розвитку домогосподарств у сільській місцевості.
Згідно з планами, більш ніж 1 тис. домогосподарств зможуть отримати гранти у розмірі до 42 тис. грн. Отримані кошти можна буде спрямувати на новий бізнес чи на поновлення закритого.
Долучитися до програми можуть жителі Черкаської та Кіровоградської областей за наявності таких вразливостей:
- родина складається з пенсіонерів (від 60 років);
- домогосподарство має людей з інвалідністю (перша-друга група), хронічними хворобами;
- внутрішні переселенці;
- у родині є безробітні;
- багатодітні родини;
- родини з дітьми до двох років;
- самотні матері/батьки з дітьми.
"Перевагу буде надано заявникам, що не мають постійного працевлаштування та/або доходу. Обов'язкові умови: Заявник та члени сім'ї не отримували подібну допомогу від ERC або інших організацій протягом попередніх 12 місяців на момент подачі заявки", — йдеться у повідомленні.
Розмір виплат та як долучитися до програми допомоги
Розмір допомоги залежить від виду діяльності. Найменше надають на кролівництво, козівництво та бджільництво у розмірі 29 тис. грн. Максимально надають 42 тис. грн на виробництво м’ясної/молочної продукції, харчову продукцію та послуги.
Також можна отримати на птахівництво — 30 тис. грн, а на виробництво свинини — 31 тис. грн.
Подавати заявки можна до 28 лютого 2026 року у Черкаській та Кіровоградській областях. Для цього необхідно заповнити спеціальну форму.
Інша доступна допомога у лютому
Також у лютому діє програма допомоги від громадської організації Fight For Right (FFR). Зареєструватися у ній можуть громадяни, які мають інвалідність та обмежену мобільність.
Програма покликана підтримати тих, хто був змушений виїхати з Донецької області та інших небезпечних регіонів. Кошти нададуть на оренду та оплату комунальних рахунків.
Необхідно мати офіційний статус внутрішньо переміщеної особи та офіційні документи про підтвердження пошкодження/знищення житла через війну.
Раніше ми писали, що 17 лютого громадяни зможуть подати заявки БФ "Карітас Кривий Ріг" на фіндопомогу. Гроші у розмірі 20 тис. грн нададуть на оплату електроенергії.
Також повідомлялося, що NRC в Україні з понеділка відкриє реєстрацію у програмі з надання допомоги вразливим категоріям людей. Для цього необхідно відповідати певним умовам прогами.
