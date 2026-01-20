Выплаты от Дании — где в Украине стартовал новый проект помощи во время войны

Женщина держит деньги. Фото: Новини.LIVE

В январе 2026 года в одной из украинских областей стартует новый проект помощи от Датского совета по делам беженцев (DRC). Он предусматривает предоставление грантов для громад с целью реагирования на гуманитарные проблемы во время войны.

Об этом говорится в сообщении неправительственной организации DRC в Facebook.

Реклама

Читайте также:

Подробнее о новом проекте помощи от DRC

Как отмечается, новый проект поддержки громад Датского совета по делам беженцев распространяется на Херсонскую область. Он будет работать над усилением роли местных организаций гражданского общества в реагировании на гуманитарные потребности граждан.

"Начинаем новый проект поддержки общин в Херсонской области. Вместе с партнерами из консорциума Khersonska ABA Consortium — Acted Ukraine и Ненасильственными силами мира (Nonviolent Peaceforce) — DRC будет работать над усилением роли местных организаций гражданского общества в реагировании на гуманитарные потребности громад", — говорится в сообщении.

Целью проекта является предоставление:

Финансовых грантов для местных общественных организаций; Поддержки инициатив в громадах Херсонщины, пострадавших из-за войны; Помощи организациям в усилении работы; Сопровождения и консультаций для команд на местах.

Соответствующая помощь стала возможной благодаря финансированию от Гуманитарного фонда для Украины (UHF).

Поддержка пострадавших граждан в 2026 году

По информации DRC, в планах в этом году оказать помощь для более 4 млн человек уязвимых категорий. Речь идет о передаче продуктов, лекарств, денежной помощи, предоставлении убежища и других жизненно необходимых услуг. Помощь адаптируют к изменениям ситуации, в частности в зимний период и в условиях обострения боевых действий. Речь идет о:

поддержке людей, которые живут возле фронта;

помощи тем, кто оставил дома/находится в местах временного проживания;

предоставлении экстренной помощи после обстрелов;

обеспечении защиты и поддержки тем, кто рискует остаться без соцпомощи.

Статистика. Источник: DRC

Ранее сообщалось, что UNICEF Ukraine реализует масштабную зимнюю программу, предусматривающую оказание помощи в зимний период. Поддержка направлена на семьи с детьми.

Также мы писали, что на западе действует грантовая программа, предусматривающая оказание помощи для ВПЛ. В ее рамках можно получить до 32 тыс. грн.