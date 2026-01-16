Выплаты для переселенцев до 32 тыс. грн — где можно получить денежную помощь от Каритас

Женщина держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

В Черновицкой области реализуют грантовую программу, предусматривающую предоставление финансовой помощи для граждан, которые имеют или хотят начать бизнес, а также освоить новую профессию. В рамках программы можно будет получить до 32 тыс. грн.

Подробнее о грантах для бизнеса

Речь идет о действии проекта "Семья Семье: Индивидуальная поддержка", на который сейчас идет регистрация. Он призван оказать помощь украинским домохозяйствам во время войны.

Проект ориентирован на семьи, которых война заставила оставить собственные дома. Речь идет о предоставлении финансовых грантов на бизнес или переквалификацию, которые можно будет направить на расширение собственного дела, приобретение необходимого оборудования, прохождение курсов для получения дополнительных профессиональных навыков.

Дополнительные финансовые ресурсы дадут возможность внутренним переселенцам (ВПЛ) улучшить показатели производства аграрной продукции/животноводства или развить собственные способности в другой сфере.

Приобщиться к нему можно, если соблюдены два основных условия:

Есть официальный статус внутренне перемещенного лица; Заявитель не участвовал в подобных программах финпомощи за последний год.

Какие суммы грантов и другие детали

Участникам проекта "Семья Семье: Индивидуальная поддержка" будут предоставлены финансовые гранты на развитие сельского хозяйства. Максимальный размер помощи по такому направлению составит 32,4 тыс. грн. Деньги являются целевыми, поэтому можно будет использовать только на: приобретение семян, удобрений, кормов, оборудования, скота, на различные нужды для птицеводства, садоводства, ягодоводства, на ветпомощь и осуществления ремонтов).

Предусмотрено предоставление бизнес-грантов. Максимально можно будет получить 32,4 тыс. грн. Использование также должно быть целевым: на развитие торговли, усовершенствование услуг и ремонты.

Также можно будет получить грантовую помощь на профессиональное обучение/переквалификацию. Сумма не будет превышать 32,4 тыс. грн. За эти средства можно будет пройти дополнительный курс обучения для собственной переквалификации.

Реализует проект "Благотворительный Фонд "Каритас — Львов УГКЦ", основанный в 1996 году Львовской Архиепархией Украинской Греко-Католической Церкви и Международным благотворительным фондом "Каритас Украины". Он также действует в Тернопольской, Ивано-Франковской и Львовской областях. Предварительно зарегистрироваться можно, подав анкету до 31 января 2026 года.

