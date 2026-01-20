Виплати від Данії — де в Україні стартував новий проєкт допомоги під час війни

Жінка тримає гроші. Фото: Новини.LIVE

У січні 2026 року в одній з українських областей стартує новий проєкт допомоги від Данської ради у справах біженців (DRC). Вона передбачає надання грантів для громад з метою реагування на гуманітарні проблеми під час війни.

Про це йдеться у повідомленні нерядової організації DRC у Facebook.

Детальніше про новий проєкт допомоги від DRC

Як зазначається, новий проєкт підтримки громад Данської ради у справах біженців поширюється на Херсонську область. Вона працюватиме над посиленням ролі місцевих організацій громадянського суспільства у реагуванні на гуманітарні потреби громадян.

"Розпочинаємо новий проєкт підтримки громад у Херсонській області. Разом із партнерами з консорціуму Khersonska ABA Consortium — Acted Ukraine та Ненасильницькими силами миру (Nonviolent Peaceforce) — DRC працюватиме над посиленням ролі місцевих організацій громадянського суспільства у реагуванні на гуманітарні потреби громад", — йдеться у повідомленні.

Метою проєкту є надання:

Фінансових грантів для місцевих громадських організацій; Підтримки ініціатив у громадах Херсонщини, які постраждали через війну; Допомоги організаціям у посиленні роботи; Супроводу і консультацій для команд на місцях.

Відповідна допомога стала можливою завдяки фінансуванню від Гуманітарного фонду для України (UHF).

Підтримка постраждалих громадян у 2026 році

За інформацією DRC, у планах у цьому році надати допомогу для понад 4 млн людей вразливих категорій. Йдеться про передачу продуктів, ліків, грошової допомоги, надання прихистку та інших життєво необхідних послуг. Допомогу адаптують до змін ситуації, зокрема в зимовий період та в умовах загострення бойових дій. Йдеться про:

підтримку людей, які живуть біля фронту;

допомогу тим, хто залишив оселі/перебуває у місцях тимчасового проживання;

надання екстреної допомоги після обстрілів;

забезпечення захисту і підтримки тим, хто ризикує залишитися без соцдопомоги.

Статистика. Джерело: DRC

