Виплати від Данії — де в Україні стартував новий проєкт допомоги під час війни

Фінансова допомога від DRC — де в Україні будуть доступні гранти
У січні 2026 року в одній з українських областей стартує новий проєкт допомоги від Данської ради у справах біженців (DRC). Вона передбачає надання грантів для громад з метою реагування на гуманітарні проблеми під час війни.
Про це йдеться у повідомленні нерядової організації DRC у Facebook.
Детальніше про новий проєкт допомоги від DRC
Як зазначається, новий проєкт підтримки громад Данської ради у справах біженців поширюється на Херсонську область. Вона працюватиме над посиленням ролі місцевих організацій громадянського суспільства у реагуванні на гуманітарні потреби громадян.
"Розпочинаємо новий проєкт підтримки громад у Херсонській області. Разом із партнерами з консорціуму Khersonska ABA Consortium — Acted Ukraine та Ненасильницькими силами миру (Nonviolent Peaceforce) — DRC працюватиме над посиленням ролі місцевих організацій громадянського суспільства у реагуванні на гуманітарні потреби громад", — йдеться у повідомленні.
Метою проєкту є надання:
- Фінансових грантів для місцевих громадських організацій;
- Підтримки ініціатив у громадах Херсонщини, які постраждали через війну;
- Допомоги організаціям у посиленні роботи;
- Супроводу і консультацій для команд на місцях.
Відповідна допомога стала можливою завдяки фінансуванню від Гуманітарного фонду для України (UHF).
Підтримка постраждалих громадян у 2026 році
За інформацією DRC, у планах у цьому році надати допомогу для понад 4 млн людей вразливих категорій. Йдеться про передачу продуктів, ліків, грошової допомоги, надання прихистку та інших життєво необхідних послуг. Допомогу адаптують до змін ситуації, зокрема в зимовий період та в умовах загострення бойових дій. Йдеться про:
- підтримку людей, які живуть біля фронту;
- допомогу тим, хто залишив оселі/перебуває у місцях тимчасового проживання;
- надання екстреної допомоги після обстрілів;
- забезпечення захисту і підтримки тим, хто ризикує залишитися без соцдопомоги.
