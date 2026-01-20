Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Фінансова допомога від DRC — де в Україні будуть доступні гранти

Фінансова допомога від DRC — де в Україні будуть доступні гранти

Ua ru
Дата публікації: 20 січня 2026 13:00
Виплати від Данії — де в Україні стартував новий проєкт допомоги під час війни
Жінка тримає гроші. Фото: Новини.LIVE

У січні 2026 року в одній з українських областей стартує новий проєкт допомоги від Данської ради у справах біженців (DRC). Вона передбачає надання грантів для громад з метою реагування на гуманітарні проблеми під час війни. 

Про це йдеться у повідомленні нерядової організації DRC у Facebook.

Реклама
Читайте також:

Детальніше про новий проєкт допомоги від DRC

Як зазначається, новий проєкт підтримки громад Данської ради у справах біженців поширюється на Херсонську область. Вона працюватиме над посиленням ролі місцевих організацій громадянського суспільства у реагуванні на гуманітарні потреби громадян.

"Розпочинаємо новий проєкт підтримки громад у Херсонській області. Разом із партнерами з консорціуму Khersonska ABA Consortium — Acted Ukraine та Ненасильницькими силами миру (Nonviolent Peaceforce) — DRC працюватиме над посиленням ролі місцевих організацій громадянського суспільства у реагуванні на гуманітарні потреби громад", йдеться у повідомленні.

Метою проєкту є надання:

  1. Фінансових грантів для місцевих громадських організацій;
  2. Підтримки ініціатив у громадах Херсонщини, які постраждали через війну;
  3. Допомоги організаціям у посиленні роботи;
  4. Супроводу і консультацій для команд на місцях.

Відповідна допомога стала можливою завдяки фінансуванню від Гуманітарного фонду для України (UHF).

Підтримка постраждалих громадян у 2026 році

За інформацією DRC, у планах у цьому році надати допомогу для понад 4 млн людей вразливих категорій. Йдеться про передачу продуктів, ліків, грошової допомоги, надання прихистку та інших життєво необхідних послуг. Допомогу адаптують до змін ситуації, зокрема в зимовий період та в умовах загострення бойових дій. Йдеться про: 

  • підтримку людей, які живуть біля фронту; 
  • допомогу тим, хто залишив оселі/перебуває у місцях тимчасового проживання;
  • надання екстреної допомоги після обстрілів; 
  • забезпечення захисту і підтримки тим, хто ризикує залишитися без соцдопомоги.
допомога українцям
Статистика. Джерело: DRC

Раніше повідомлялося, що UNICEF Ukraine реалізує масштабну зимову програму, що передбачає надання допомоги у зимовий період. Підтримка спрямована на родини з дітьми.  

Також ми писали, що на заході діє грантова програма, що передбачає надання допомоги для ВПО. В її рамках можна отримати до 32 тис. грн. 

виплати фінансова допомога гроші допомога грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації