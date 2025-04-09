Выплаты в 2025 году — кто и где сможет получить от 5 тыс. грн

Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В 2025 году граждане, которые нуждаются в лечении, пострадали в результате российской агрессии или потеряли родных во время войны, могут получить денежную помощь от 5 тыс. до 50 тыс. грн. Выплаты доступны от городских властей одного из украинских городов.

Об этом сообщили в пресс-службе одной из военных администраций.

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В частности, помощь от городских властей доступна в Херсоне. Средства в виде единовременной денежной помощи предоставляют семьям погибших и пострадавших от российской агрессии, а также тем, кто имеет серьезные заболевания на лечение и операции.

Родным погибших власти города гарантируют 30 тыс. грн финансовой поддержки. Родителям раненых от обстрелов детей выплачивают также по 30 тыс. грн.

Граждане, пострадавшие от агрессии РФ смогут получить выплаты на амбулаторное лечение в сумме 5 тыс. грн, на лечение в медучреждении — 15 тыс. грн на семь дней, 25 тыс. грн — до 21 дня, 50 тыс. грн — более 21 дня.

Семьи погибших военнослужащих из Херсонской громады получат по 40 тыс. грн.

Тем, кому требуется лечение онкологии и на проведение хирургических операций, выплатят по 10 тыс. грн. Онкобольным без стационарного лечения предоставят по 5 тыс. грн, пациентам для операций на сердце и суставах — по 10 тыс. грн.

Куда обращаться за денежной помощью

Жители Херсонской тергромады могут уточнить детали относительно единовременной денежной помощи, в частности относительно перечня документов и порядка оформления, по следующим контактным номерам телефонов городской власти:

в Днепровском районе — 099 25 35 491;

в Корабельном районе — 050 87 51 141 141;

в Центральном районе — 066 44 79 236.

Ранее мы писали, что в одной из областей граждане могут получить финпомощь от Датского агентства международного развития. Выплаты предусмотрены на покрытие различных первоочередных потребностей.

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