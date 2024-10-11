Денежная помощь в 54 тыс. грн на семью — кто имеет право на выплаты

Женщина и ребенок на руках. Фото: УНИАН

В Украине граждане, которые эвакуировались из опасных прифронтовых регионов, имеют право на специальную материальную помощь. Программа поддержки предполагает, что максимально можно получить 54 тыс. гривен на семью.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Как отмечают в Минреинтеграции, программа финансовой помощи для граждан из ряда прифронтовых регионов реализуется Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ).

Сумма пособия составляет 10,8 тыс. гривен на одного человека. Гарантируют выплату до пяти человек в семье, то есть от организации можно получить 54 тыс. гривен.

Оформить средства могут семьи с детьми из ряда громад, где была объявлена обязательная эвакуация, таких областей:

Донецкой;

Сумской;

Харьковской.

Как получить выплаты по программе помощи

Среди ключевых условий предоставления права на выплаты — наличие одной или нескольких категорий уязвимости:

в составе семьи есть лица или несовершеннолетние дети с инвалидностью;

семья многодетна с детьми до 18 лет;

воспитанием детей занимается одинокая мать или отец;

семья с несовершеннолетними детьми в возрасте малообеспеченная.

Для регистрации на оформление денежной помощи нужно обратиться в ближайший орган соцзащиты с заявлением о предоставлении соответствующих выплат для семьи.

В Минреинтеграции добавили, что всего фонд ЮНИСЕФ направил эвакуированным семьям около 74 млн гривен.

За последние четыре месяца выплаты получили 71,4 тыс. человек, из них — 36,7 тыс. детей.

Что еще стоит знать

Напомним, в Николаевской области происходит регистрация на финпомощь в 6,6 тыс. гривен. Программа управления верховного комиссара ООН ориентирована на уязвимые категории внутренних переселенцев.

Также украинцы в 2024 году могут получить единовременную денежную помощь за вред жизни и здоровью. Сумма колеблется от 200 тыс. грн. до 1 млн. грн.