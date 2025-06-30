Выплаты от УВКБ ООН — где можно получить финансовую поддержку на три месяца

Человек держит национальную валюту в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Жители в Запорожье могут получить денежную помощь от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Гражданам доступна возможность регистрации на выплаты на трехмесячный период.

Об этом информируют представители УВКБ ООН в Telegram.

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Кто может принять участие в программе от УВКБ ООН

Организаторы отмечают, регистрация в программе предоставления финпомощи от Управления Верховного комиссара ООН в городе Запорожье возможна только для тех уязвимых категорий лиц, которые действительно в ней нуждаются. На помощь могут претендовать граждане, которые были вынуждены покидать свои дома из-за войны:

внутренние переселенцы, которые перемещались более шести месяцев, и не участвовали в программах помощи от других организаций за последние три месяца;

ВПЛ, которые вернулись из другого региона за последние шесть месяцев, и не имели финподдержки от аналогичных организаций за три предыдущих месяца;

беженцы, которые прибыли в Украину после вынужденного выезда, не получали помощи три последних месяца.

Однако помощь будет доступна гражданам без вышеуказанных условий, если:

у семьи трудное финансовое положение: доход не превышает 5,4 тыс. грн на каждого члена домохозяйства;

если семья неполная, где есть дети до 18 лет, лица от 55 лет;

граждане от 55 лет самостоятельно воспитывают несовершеннолетних детей;

есть лица, у которых есть тяжелые болезни или группа инвалидности.

Сумма помощи и куда обращаться в Запорожье

Согласно условиям программы, денежная помощь от УВКБ ООН предоставляется каждому из заявителей с низкими доходами в размере 10,8 тыс. грн. Выплачивать средства будут одним траншем за трехмесячный период (по 3,6 тыс. грн на человека). Такая сумма определена на основе минимальной потребительской корзины.

Предварительная запись на оказание помощи возможна путем заполнения специальной анкеты.

Также можно получить консультацию о возможности регистрации на финпомощь по телефону 0631866896 (каждую среду с 9:30 до 16:30).

После чего следует ожидать звонка от работников пункта сбора данных на помощь от УВКБ ООН. Гражданам назовут день и время, когда необходимо прийти на индивидуальный прием по адресу: г.Запорожье, бул. Центральный, 19А.

Напомним, в Киеве граждане могут получить единовременное пособие в 48 тыс. грн. Такая поддержка предусмотрена уязвимым категориям граждан, в частности, из числа переселенцев.

Также мы сообщали о том, что детям военных в Ивано-Франковске выплачивают единовременное пособие. Выплаты посвящены дню рождения в размере до 2 тыс. грн.