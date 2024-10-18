Денежная помощь от УВКБ ООН в октябре — где принимают заявки

Финансовая помощь от УВКБ ООН — где принимают заявки на выплаты 10,8 тыс. грн
В октябре 2024 года граждане, проживающие в Николаеве, могут зарегистрироваться на получение финансовой помощи от Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН). В рамках программы можно оформить выплаты за три месяца.
Об этом сообщают организаторы в Telegram.
Для кого доступна регистрация на помощь УВКБ ООН
Право на денежную поддержку в Николаеве имеют следующие категории населения:
- лица со статусом внутренне перемещенного лица, переместившихся за последние шесть месяцев;
- граждане, вернувшиеся в Украину после перемещения за границу;
- лица, вернувшиеся на постоянное местожительство после того, как покинули жилье и уехали в другие регионы после 24.02.2022 года.
Кроме этого, необходимо соответствовать следующим критериям уязвимости:
- семья только с одним из родителей, где один ребенок или более до 18 лет, или проживают вместе с пожилыми людьми от 55 лет;
- семью возглавляет одинокое (несколько одиноких) лицо пожилого возраста от 55 лет или пожилое лицо с детьми до 18 лет;
- семья имеет в составе лицо с особыми потребностями: тяжелые болезни, инвалидность.
Выплаты предоставляются тем, кто еще не получал финансовую поддержку от УВКБ ООН или других организаций с учетом критериев уязвимости.
Сумма помощи и необходимые документы
Суммарно можно получить на одного члена семьи 10,8 тыс. грн (3,6 тыс. грн на одного человека в течение трех месяцев).
Для того, чтобы подать заявку, нужно иметь оригиналы документов на каждого члена домохозяйства:
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- идентификационный код;
- справка ВПЛ;
- банковская карта заявителя;
- свидетельство о рождении детей;
- документ, удостоверяющий законную опеку над ребенком;
- удостоверение или медицинская справка при инвалидности/хронического заболевания.
Регистрация на предоставление денежной помощи по предварительной записи в электронную очередь проводят 18 октября по адресу:
- г. Николаев, проспект Мира, 54.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине некоторые категории граждан могут получить денежную помощь от благотворительной организации "Каритас". В рамках программы можно оформить три вида поддержки на сумму от 2 до 21 тыс. грн для подготовки к зиме.
Также мы писали, что Международная организация ЮНИСЕФ, действующая под эгидой Организации Объединенных Наций, реализует в Украине сразу два проекта финансовой помощи. Известно, где и кто может получить выплаты в 10,8 тыс. грн.
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