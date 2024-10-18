Грошова допомога від УВКБ ООН у жовтні — де приймають заявки

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У жовтні 2024 року громадяни, які проживають у Миколаєві, можуть зареєструватися на отримання фінансової допомоги від Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців (УВКБ ООН). В рамках програми можна оформити виплати за три місяці.

Про це повідомляють організатори у Telegram.

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Право на грошову підтримку у Миколаєві мають такі категорії населення:

особи зі статусом внутрішньо переміщеної особи, які перемістилися протягом останніх шести місяців;

громадяни, які повернулися в Україну, після переміщення за кордон;

особи, які повернулися на постійне місця проживання після того, як покинули житло та виїхали в інші регіони після 24.02.2022 року.

Окрім цього, необхідно відповідати таким критеріям вразливості:

родина тільки з одним із батьків, де одна дитина чи більше до 18 років, або проживають разом з людьми похилого віку від 55 років;

родину очолює самотня (кілька самотніх) осіб літнього віку від 55 років або літня особа з дітьми до 18 років;

родина має у складі особу з особливими потребами: важкі хвороби, інвалідність.

Виплати надають тим, хто ще не отримував фінансову підтримку від УВКБ ООН чи інших організацій з урахуванням критеріїв вразливості.

Сума допомоги та необхідні документи

Сумарно можна отримати на одного члена родини 10,8 тис. грн (3,6 тис. грн на одну особу протягом трьох місяців).

Для того, щоб подати заявку, потрібно мати оригінали документів на кожного члена домогосподарства:

паспорт чи інший документ, що посвідчує особу;

ідентифікаційний код;

довідка ВПО;

банківська картка заявника;

свідоцтво про народження дітей;

документ, що посвідчує законну опіку над дитиною;

посвідчення чи медична довідка в разі інвалідності/хронічного захворювання.

Реєстрацію на надання грошової допомоги за попереднім записом в електронну чергу проводять 18 жовтня за адресою:

м. Миколаїв, проспект Миру, 54.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні деякі категорії громадян можуть отримати грошову допомогу від благодійної організації "Карітас". В рамках програми можна оформити три види підтримки на суму від 2 до 21 тис. гривень для підготовки до зими.

Також ми писали, що Міжнародна організація ЮНІСЕФ, яка діє під егідою Організації Об'єднаних Націй, реалізовує в Україні одразу два проєкти фінансової допомоги. Відомо, де і хто може отримати виплати у 10,8 тис. гривень.