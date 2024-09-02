Денежная помощь в 3,6 тыс. грн — где доступны выплаты от ООН в сентябре 2024 года

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В сентябре 2024 года состоится регистрация на предоставление денежной помощи в рамках программы по предоставлению многоцелевой финансовой помощи от УВКБ ООН. Выплаты будут доступны в Кировоградской области.

Об этом говорится в сообщении unhcr.org.

Читайте также:

Кто сможет получить финпомощь

Получить финансовую поддержку в Кировоградской области от ООН смогут следующие категории населения:

украинцы со статусом ВПЛ, переместившиеся за последние шесть месяцев;

лица, вернувшиеся в Украину, после того, как были вынуждены покинуть дом и переместиться за границу;

граждане, вернувшиеся на постоянное место жительства после того, как были вынуждены покинуть жилье и переместиться в другие регионы страны после 24 февраля 2022 года.

Также нужно соответствовать следующим критериям уязвимости:

семья только с одним из родителей, имеющих одного и более детей в возрасте до 18 лет/проживающих вместе с людьми в возрасте от 55 лет;

домохозяйство возглавляет одинокое (несколько одиноких) лицо пожилого возраста от 55 лет или пожилое лицо с одним ребенком/несколькими детьми (до 18 лет);

семья, имеющая в составе одного/несколько членов с особыми потребностями: тяжелые болезни, инвалидность.

Помощь доступна лицам, не получавшим финподдержку от УВКБ ООН или других благотворительных организаций с учетом критериев уязвимости.

Сумма помощи и как получить

Общая сумма помощи на одного члена семьи составляет 10,8 тыс. грн (3,6 тыс. грн на одного человека в течение трех месяцев).

Для того, чтобы подать заявку на помощь, нужно предоставить оригиналы документов каждого члена домохозяйства:

документ, удостоверяющий личность;

идентификационный код;

справка ВПЛ (если есть);

банковская карта заявителя;

свидетельство о рождении детей;

документ, где удостоверяется законная опека над ребенком (при наличии);

удостоверение/медсправка в случае инвалидности/хронического заболевания.

Регистрация на получение денежных выплат проводит команда БФ "Право на защиту". Сообщение о выезде группы можно отслеживать по ссылке.

Что еще стоит знать

Граждане Украины, являющиеся внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) или пострадавшие от российской агрессии, могут рассчитывать на денежную помощь в сентябре. Эти выплаты предоставляются не только государством, но и многочисленными международными организациями, поддерживающими украинцев в это сложное время.

Также мы писали, что Кабинет Министров Украины продлил выплаты государственной помощи наиболее уязвимым категориям внутренне перемещенных лиц еще на шесть месяцев. Соответствующее постановление было принято во время состоявшегося в пятницу правительственного заседания 31 августа.