Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Фінансова допомога від Карітас-Спес у 10,8 тис. грн — які умови

Фінансова допомога від Карітас-Спес у 10,8 тис. грн — які умови

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 11:00
Виплати від Карітас-Спес — де і кому з українців доступна допомога у 10,8 тис. грн
Людина тримає гроші у руках. Фото: Новини.LIVE

Представники релігійної організації "Карітас-Спес Конотоп" надають можливість громадянам скористатися програмою грошової допомоги. Зокрема, виплати у розмірі 10,8 тис. грн передбачені для тих, кому довелося залишити свою оселю.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Реклама
Читайте також:

Хто має право на фінансову допомогу

Зокрема, нині передбачене надання допомоги тим, хто залишив власну оселю через примусову евакуацію. Для цього потрібно від органів місцевої влади отримати накази та оголошення відповідної евакуації.

Також організація надає допомогу у випадку надзвичайних ситуацій після обстрілів, коли житло виявилось непридатним для проживання. Претендувати на фінансову допомогу можуть громадяни у місті Конотоп Сумської області.

Серед обов'язкових документів:

  • поліцейський протокол;
  • акт обстеження будівлі;
  • офіційний документ про пошкодження;
  • довідка з місцевого органу влади;
  • фото пошкоджень.

Також звернутися за виплатами зможуть громадяни у разі надзвичайних ситуацій після обстрілів, що призвели до поранень. У такому разі необхідно подати:

  • інформацію з МВС, органів місцевої влади про надзвичайну ситуацію;
  • лікарняний у зв'язку з травмою;
  • документи з лікарні, що підтверджують госпіталізацію або лікування;
  • довідку про смерть.

Важливо те, що зареєструватися на допомогу зможуть громадяни, якщо з моменту надзвичайної ситуації минуло не більш ніж 30 днів.

Розмір грошової допомоги в рамках програми

Правила програми передбачають надання кожному члену в родині заявника по 10,8 тис. грн на одну особу (три місяці поспіль передбачається виплата по 3,6 тис. грн).

Проте в організації повідомили про обмеження на максимальну кількість отримувачів. Загалом надати допомогу зможуть для чотирьох осіб. Тобто домогосподарства максимально зможуть отримати 43 тис. грн.

"Якщо ви мусили покинути житло через евакуацію протягом минулих 30 діб та не отримували фінансову допомогу від інших організацій, повідомте нам, ми зареєструємо та оформимо допомогу у сумі 10 800 грн на кожну особу в родині (не більше 4). Звертаємо увагу, що ми працюємо в Сумській області, місто Конотоп", — зазначається в інформації.

Раніше ми писали, що Агенція ООН у справах біженців надасть на підготовку до зими два види допомоги. Зокрема, деякі домогосподарства зможуть отримати по 19,4 тис. грн. 

Також ми розповідали, що в прифронтових регіонах невдовзі стартує нова грошова допомога на придбання твердого палива. Громадяни зможуть отримати на підготовку до холодного періоду по 8 тис. грн. 

виплати фінансова допомога гроші допомога грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації