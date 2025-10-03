Виплати від Карітас-Спес — де і кому з українців доступна допомога у 10,8 тис. грн

Людина тримає гроші у руках. Фото: Новини.LIVE

Представники релігійної організації "Карітас-Спес Конотоп" надають можливість громадянам скористатися програмою грошової допомоги. Зокрема, виплати у розмірі 10,8 тис. грн передбачені для тих, кому довелося залишити свою оселю.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Хто має право на фінансову допомогу

Зокрема, нині передбачене надання допомоги тим, хто залишив власну оселю через примусову евакуацію. Для цього потрібно від органів місцевої влади отримати накази та оголошення відповідної евакуації.

Також організація надає допомогу у випадку надзвичайних ситуацій після обстрілів, коли житло виявилось непридатним для проживання. Претендувати на фінансову допомогу можуть громадяни у місті Конотоп Сумської області.

Серед обов'язкових документів:

поліцейський протокол;

акт обстеження будівлі;

офіційний документ про пошкодження;

довідка з місцевого органу влади;

фото пошкоджень.

Також звернутися за виплатами зможуть громадяни у разі надзвичайних ситуацій після обстрілів, що призвели до поранень. У такому разі необхідно подати:

інформацію з МВС, органів місцевої влади про надзвичайну ситуацію;

лікарняний у зв'язку з травмою;

документи з лікарні, що підтверджують госпіталізацію або лікування;

довідку про смерть.

Важливо те, що зареєструватися на допомогу зможуть громадяни, якщо з моменту надзвичайної ситуації минуло не більш ніж 30 днів.

Розмір грошової допомоги в рамках програми

Правила програми передбачають надання кожному члену в родині заявника по 10,8 тис. грн на одну особу (три місяці поспіль передбачається виплата по 3,6 тис. грн).

Проте в організації повідомили про обмеження на максимальну кількість отримувачів. Загалом надати допомогу зможуть для чотирьох осіб. Тобто домогосподарства максимально зможуть отримати 43 тис. грн.

"Якщо ви мусили покинути житло через евакуацію протягом минулих 30 діб та не отримували фінансову допомогу від інших організацій, повідомте нам, ми зареєструємо та оформимо допомогу у сумі 10 800 грн на кожну особу в родині (не більше 4). Звертаємо увагу, що ми працюємо в Сумській області, місто Конотоп", — зазначається в інформації.

