Выплаты от 5 тыс. грн — где принимают заявки на помощь в феврале

Финансовая помощь от 5 тыс. грн — где доступны выплаты
Некоторые граждане в феврале 2025 года смогут воспользоваться двумя видами материальной помощи. Средства предоставляет один из городских советов для тех, кто пострадал в результате агрессии РФ.
Об этом говорится в сообщении ОО "ВПО Украины" в Telegram-канале.
Где в Украине можно получить единовременную материальную помощь
Как отмечается, предоставляют выплаты для граждан, проживающих в Краматорске Донецкой области.
Помощью могут воспользоваться:
- краматорцы, которые пострадали из-за военных действий;
- граждане, чье имущество повреждено от российских атак.
Согласно решению Краматорского горсовета № 29/VIII-193, утвержден механизм оказания помощи украинцам, пострадавшим из-за чрезвычайной ситуации военного характера во время войны.
Кто сможет получить деньги в Краматорске
Финансовая помощь предоставляется на основании подачи личного заявления. Его необходимо предоставить в управление труда и социальной защиты населения Краматорского горсовета. Размеры материальной помощи следующие:
- за тяжелые ранения — 20 тыс. гривен;
- за другие ранения — 5 тыс. гривен.
Однако в предоставлении финпомощи могут отказать:
- на основании предоставления неполной или недостоверной информации;
- из-за отсутствия сметных назначений или полного использования средств бюджета.
Также можно подавать заявления на ремонт поврежденного жилья в приложении "Дія" по ссылке. Заявки для проведения обследования имущества относительно повреждений после российских обстрелов принимают по телефону — 099-099-1505.
Получить консультации жители Краматорской территориальной громады могут по адресу: ул. В. Черновола, 24, кабинет 1, с понедельника по пятницу или по номеру телефона 050-425-0999.
Напомним, некоторые украинцы могут подать заявки на получение финпомощи от Эстонского совета по делам беженцев. Уязвимым категориям выплатят в феврале 2025 года по 10,8 тыс. грн.
Также рассказывали, что можно зарегистрироваться на денежную помощь для тех, кто пострадал от российской агрессии. Размер выплаты может достигать 40 тыс. грн.
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