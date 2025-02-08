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Українцям скасують деякі виплати у 2025 році — у чому причина

8 лютого 2025 08:45
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Виплати в рамках програми Прихисток 2025 році — хто і чому втратить допомогу
Людина тримає у руках гривневі купюри. Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

З 1 березня 2025 року в Україні зміняться умови функціонування державної програми "Прихисток", в рамках якої громадяни, які надають житло ВПО, отримують грошові компенсації від держави. Тому деякі українці ризикують втратити цю допомогу.

Про це йдеться у повідомленні громадської організації "ВПО України".

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Що відбувається 

Як зазначається, з 1 березня, компенсацію можуть скасувати, якщо: 

  • ВПО впродовж 30 днів був за кордоном; 
  • Пенсійний фонд України (ПФУ) має інформацію, що ВПО понад місяць не живе за вказаною адресою;
  • переселенці придбали або отримали безоплатно житло за три місяці до того, як подали заявку на оформлення компенсації;
  • ПФУ встановив факт подання неправдивих даних.

"З 1 березня 2025 року компенсація призначатиметься на шість місяців і автоматично продовжуватиметься на другий піврічний період після перевірки на відповідність умовам отримання компенсації", — пояснили у громадській організації.

Програма "Прихисток" — скільки платять українцям 

Грошова підтримка від держава становить 450 грн щомісяця на кожну людину зі статусом ВПО. ПФУ щомісяця перераховує ці кошти, спираючись на інформацію про кількість осіб, які проживають у помешканні. Однак ця держпідтримка не поширюється на такі випадки:

  • якщо переселенці є близькими родичами першого ступеня споріднення (батьки, подружжя, діти);
  • якщо переселенці, яких прихистили, мають субсидію на оренду житла;
  • у власника житла є борги за комунальні послуги.

Нещодавно стало відомо, що пара ВПО з Закарпаття оформила першу субсидію на оренду житла. Держава виплатила понад 4 тис. грн.

Також редакція сайту Новини.LIVE писала, що фіндопомогу переселенцям можуть затримувати. В уряді кажуть, що це через технічні проблеми.

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