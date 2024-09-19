Денежная помощь в сентябре — украинцам раздадут сертификаты на лекарства

Пожилой человек держит деньги. Фото: varta

В сентябре 2024 года жители одного из регионов могут получить новую помощь от Благотворительного фонда "Каритас". Финансовую помощь оказывают на покупку медицинских препаратов.

Об этом сообщают организаторы в соцсети Facebook.

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Кто может получить финансовую помощь

Как отмечается, объявил о начале регистрации на выдачу денежных сертификатов Благотворительный фонд "Каритас Запорожье" в рамках проекта Адвокация устойчивого предоставления соцуслуг для уязвимых украинцев, пострадавших из-за войны.

Сертификат номиналом в 2,5 тыс. гривен позволит приобрести медицинские препараты.

Чтобы получить сертификат, необходимо соответствовать нескольким критериям:

человек является пенсионером;

более 60 лет;

среднемесячный общий доход менее двух прожиточных минимумов для трудоспособных лиц — 6,056 тыс. гривен (прожиточный минимум с 1 января текущего года составляет 3,028 тыс. гривен для трудоспособных лиц).

Источник: Каритас

Как зарегистрироваться на помощь

Граждане, желающие получить сертификат, должны заполнить специальную анкету, добавив электронные копии следующих документов:

справку о доходах (период с 1 квартала 2022 года по 4 квартал 2024 года), которую можно получить на портале госуслуг "Дія";

справку о доходах пенсионера (период с 1 квартала 2022 года по 4 квартал текущего года), которую также можно получить в "Дії";

выписку из медицинской карты больного с датой получения не ранее августа 2024 (Форма № 027/о, которую можно получить у семейного врача);

копию паспорта (все страницы с данными и регистрацией);

копию идентификационного кода.

Организаторы проведут верификацию после заполнения анкеты и всех документов.

"Правильное заполнение анкеты и загрузка необходимых из вышеперечисленного документов влияет на дальнейшую успешную верификацию анкеты. Мы не предоставляем консультаций по заполнению анкеты. Анкета заполняется самостоятельно", — говорится в сообщении.

Бенефициаров, отвечающих требованиям, пригласят на получение сертификата в офис. Адрес: БФ "Каритас Запорожье", ул. Семафорно, 8, каб. 9.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в сентябре 2024 года часть граждан может получить финансовую помощь от международных организаций для подготовки к зимнему периоду. Деньги, а также натуральная помощь доступны жителям прифронтовых громад.

Также мы писали, что некоторым украинцам стала доступна денежная помощь от благотворительной организации ADRA. В ее рамках уязвимые категории граждан могут получить 1,5 тыс. гривен.