Денежная помощь в сентябре — украинцам раздадут сертификаты на лекарства

Финансовая помощь в сентябре — кому из пенсионеров дадут 2,5 тыс. грн на лекарства
В сентябре 2024 года жители одного из регионов могут получить новую помощь от Благотворительного фонда "Каритас". Финансовую помощь оказывают на покупку медицинских препаратов.
Об этом сообщают организаторы в соцсети Facebook.
Кто может получить финансовую помощь
Как отмечается, объявил о начале регистрации на выдачу денежных сертификатов Благотворительный фонд "Каритас Запорожье" в рамках проекта Адвокация устойчивого предоставления соцуслуг для уязвимых украинцев, пострадавших из-за войны.
Сертификат номиналом в 2,5 тыс. гривен позволит приобрести медицинские препараты.
Чтобы получить сертификат, необходимо соответствовать нескольким критериям:
- человек является пенсионером;
- более 60 лет;
- среднемесячный общий доход менее двух прожиточных минимумов для трудоспособных лиц — 6,056 тыс. гривен (прожиточный минимум с 1 января текущего года составляет 3,028 тыс. гривен для трудоспособных лиц).
Как зарегистрироваться на помощь
Граждане, желающие получить сертификат, должны заполнить специальную анкету, добавив электронные копии следующих документов:
- справку о доходах (период с 1 квартала 2022 года по 4 квартал 2024 года), которую можно получить на портале госуслуг "Дія";
- справку о доходах пенсионера (период с 1 квартала 2022 года по 4 квартал текущего года), которую также можно получить в "Дії";
- выписку из медицинской карты больного с датой получения не ранее августа 2024 (Форма № 027/о, которую можно получить у семейного врача);
- копию паспорта (все страницы с данными и регистрацией);
- копию идентификационного кода.
Организаторы проведут верификацию после заполнения анкеты и всех документов.
"Правильное заполнение анкеты и загрузка необходимых из вышеперечисленного документов влияет на дальнейшую успешную верификацию анкеты. Мы не предоставляем консультаций по заполнению анкеты. Анкета заполняется самостоятельно", — говорится в сообщении.
Бенефициаров, отвечающих требованиям, пригласят на получение сертификата в офис. Адрес: БФ "Каритас Запорожье", ул. Семафорно, 8, каб. 9.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине в сентябре 2024 года часть граждан может получить финансовую помощь от международных организаций для подготовки к зимнему периоду. Деньги, а также натуральная помощь доступны жителям прифронтовых громад.
Также мы писали, что некоторым украинцам стала доступна денежная помощь от благотворительной организации ADRA. В ее рамках уязвимые категории граждан могут получить 1,5 тыс. гривен.
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