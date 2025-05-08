Выплаты в 2,6 тыс. долларов — кто и где сможет получить в мае

Долларовые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В мае 2025 года в четырех украинских регионах открыта регистрация на предоставление денежной помощи от гуманитарной организации "Mercy Corps". В рамках этой программы граждане в среднем смогут получить сумму в 2,6 тыс. долларов на развитие бизнеса.

Об этом информирует пресс-служба организации.

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Где для украинцев доступна программа помощи

Как сообщают в гуманитарной организации, украинцам доступна помощь в рамках программы поддержки экономической устойчивости Украины (ERP). Ее Mercy Corps внедряет совместно с партнером ОО "Центр Занятости Свободных Людей". Проект призван усилить самозанятость и микропредпринимательство во время войны.

Речь идет об индивидуальной денежной помощи для поддержки инициатив микробизнеса в таких областях:

Сумская;

Днепропетровская;

Запорожская;

Николаевская.

"Программа поможет повысить доход с помощью предпринимательской деятельности, преодолеть сложные жизненные обстоятельства и уменьшить зависимость от внешней поддержки", — говорится в сообщении.

Кто может принять участие в проекте

Как отмечается, присоединиться к программе поддержки и получить финансовую помощь от Mercy Corps могут:

внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

местное население, которое зарегистрировано и проживает в городах, где велись или ведутся боевые действия.

Организаторы сообщают, что средний размер финпомощи в рамках этой программы составляет 2,6 тыс. долларов в гривневом эквиваленте по актуальному курсу Национального банка.

Деньги можно использовать на приобретение необходимых средств для ведения собственного дела:

приборы;

инструментарий;

оборудование.

Подать заявку на участие в программе можно только после обязательной регистрации на главной странице портала.

Ранее мы сообщали, что в одной из областей украинцам предоставляют единовременную денежную помощь до 50 тыс. гривен. Средства могут получить те, кто пострадал от агрессии РФ.

Также рассказывали, что пенсионеры могут получить финпомощь от УВКБ ООН в мае 2025 года. В рамках программы выплачивают по 10,8 тыс. гривен.