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Финансовая помощь в 10,8 тыс. грн — где принимают заявки в сентябре

26 сентября 2024 13:09
Ксения Симонова - Редактор
Денежная помощь от ООН — где регистрируют граждан на выплату 10,8 тыс. грн
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Граждане, проживающие в Черкассах и области, смогут оформить денежную помощь от УВКБ ООН. Сумма выплаты на одного человека составляет 10,8 тыс. грн.

Об этом говорится в сообщении unhcr.org в Telegram.

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Как отмечают организаторы, критерии уязвимостей были несколько изменены. Обратиться за помощью могут:

  • внутренне перемещенные лица (в течение шести месяцев с момента перемещения);
  • граждане, вернувшиеся в Украину после вынужденного перемещения за границу из-за военных действий.

Также нужно соответствовать критериям уязвимости:

  • семья состоит только одного из родителей и одним или более детьми младше 18 лет, пожилых людей (от 55 лет);
  • семью возглавляет один одинокий или несколько одиноких пожилых (от 55 лет) или пожилой человек воспитывает ребенка или несколько детей в возрасте до 18 лет;
  • в семье есть лица с особыми потребностями (инвалидность, хронические заболевания;
  • месячный доход менее 5,4 тыс. грн на одного члена семьи.

"Внимание! Если вы получили помощь в размере 2220/3600 грн/чел./месяц от УВКБ ООН/ другого агентства/гуманитарной организации ООН, вам может быть отказано в выплате финансовой помощи от УВКБ ООН. Гуманитарные организации координируют усилия, чтобы семьи/ отдельные лица не получали помощь несколько раз или от разных партнеров", — говорится в сообщении.

Как получить выплаты в Черкасской области

Все члены семьи должны присутствовать на регистрации, кроме детей до двух лет и маломобильных людей.

Для регистрации необходимо иметь при себе:

  • справку ВПЛ;
  • оригинал паспорта;
  • идентификационный код;
  • документ, удостоверяющий инвалидность/тяжелую хроническую болезнь.

В Черкассах можно обращаться по адресу: ул. Благовестная, 227. Пункт регистрации в области будет работать 27 сентября в с. Валява, ул. Центральная,15 (с 10:00 до 14:00). Что касается работы выездного пункта сбора заявок в других населенных пунктах, нужно следить за объявлениями в Telegram-канале.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы в ряде областей смогут получить помощь от Красного Креста. В частности, приоритет в праве на выплаты предоставят пожилым людям.

Также некоторые граждане могут получить денежную помощь в рамках поддержки Гуманитарного фонда для Украины (ГФУ/UHF). В сентябре текущего года выплаты доступны жителям Днепропетровской области.

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