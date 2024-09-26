Грошова допомога від ООН — де реєструють громадян на виплату 10,8 тис. грн

Фінансова допомога у 10,8 тис. грн — де приймають заявки у вересні
Громадяни, які проживають у Черкасах та області, зможуть оформити грошову допомогу від УВКБ ООН. Сума виплати на одну особу становить 10,8 тис. грн.
Про це йдеться у повідомленні unhcr.org у Telegram.
Хто може звернутися за фіндопомогою
Як зазначають організатори, критерії вразливостей було дещо змінено. Звернутися за допомогою можуть:
- внутрішньо переміщені особи (протягом шести місяців з моменту переміщення);
- громадяни, які повернулись в Україну після вимушеного переміщення за кордон через військові дії.
Також треба відповідати критеріям вразливості:
- сім'я складається лише одного з батьків та одним чи більше дітьми віком до 18 років, осіб похилого віку (від 55 років);
- родину очолює одна самотня чи кілька самотніх літніх осіб (від 55 років) або особа похилого віку виховує дитину чи кілька дітей віком до 18 років;
- у родині є особи з особливими потребами (інвалідність, хронічні хвороби;
- місячний дохід менший за 5,4 тис. грн на одного члена родини.
"Увага! Якщо ви отримали допомогу в розмірі 2220/3600 грн/особа/місяць від УВКБ ООН/ іншої агенції/гуманітарної організації ООН, вам може бути відмовлено у виплаті фінансової допомоги від УВКБ ООН. Гуманітарні організації координують зусилля, щоб сім’ї/окремі особи не отримували допомогу кілька разів або від різних партнерів", — йдеться у повідомленні.
Як отримати виплати у Черкаській області
Всі члени родини мають бути присутні на реєстрації, окрім дітей до двох років та маломобільних людей.
Для реєстрації необхідно мати при собі:
- довідку ВПО;
- оригінал паспорта;
- ідентифікаційний код;
- документ, який посвідчує інвалідність/тяжку хронічну хворобу.
У Черкасах можна звертатися за адресою вул. Благовісна, 227. Пункт реєстрації в області працюватиме 27 вересня в с. Валява, вул. Центральна,15 (з 10:00 до 14:00). Щодо роботи виїзного пункту збору заявок в інших населених пунктах — потрібно слідкувати за оголошеннями у Telegram-каналі.
Що ще варто знати
Нагадаємо, українці у низці областей зможуть отримати допомогу від Червоного Хреста. Зокрема, пріоритет у праві на виплати нададуть людям похилого віку.
Також дехто з громадян може отримати грошову допомогу в рамках підтримки Гуманітарного фонду для України (ГФУ/UHF). У вересні поточного року виплати доступні мешканцям Дніпропетровської області.
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