Гроші від Червоного Хреста — як українцям отримати допомогу

Допомога від Червоного хреста — хто і як може отримати виплати
Українці у низці областей можуть отримати матеріальну допомогу від Червоного Хреста. Зокрема, пріоритет у праві на виплати нададуть людям похилого віку.
Про це повідомляє видання Fakty.
Допомога українцям від Червоного Хреста
Як зазначається, громадяни зможуть отримати фінансову програму у рамках підготовки до зимового періоду. Дія програми охопить дев’ять областей:
- Запорізьку;
- Херсонську;
- Сумську;
- Донецьку;
- Дніпропетровську (тільки Павлоград);
- Чернігівську;
- Харківську;
- Одеську;
- Миколаївську.
Водночас, гроші можна буде отримати тільки тим, хто проживає у прикордонних та прифронтових районах.
Як отримати виплати від організації
За словами організаторів, у середині жовтня 2024 року почнуть проводити реєстрацію громадян. Виплати будуть доступні також найбільш вразливим особам.
Надаватимуть певну допомогу пенсіонерам, проте враховуватимуть не лише вік, але й ступінь вразливості. Вимоги в кожній області можуть відрізнятися.
Тобто в один місяць може видаватися допомога людям з інвалідністю першої групи, а в наступному — переселенцям. Також це можуть бути особи, у яких зруйноване та пошкоджене майно внаслідок бойових дій. Цю інформацію Червоному Хресту подаватиме місцева адміністрація.
"Детальною інформацією щодо категорій вразливостей ми не володіємо. У середині жовтня буде проводитися реєстрація, й ми отримаємо критерії, перелік громад та населених пунктів, де буде впроваджуватися ця програма", — повідомили там.
Отримати допомогу можна буде, звернувшись у місцеві органи влади.
"Зареєструватися на інформаційній лінії або в штабі Червоного Хреста на цю допомогу не можна. Списки будуть подаватися автоматично від органів влади конкретної місцевості", — уточнили організатори.
Громадянам необхідно буде надати персональні дані, зокрема, такі відомості:
- прізвище, ім’я по батькові;
- дата народження;
- адреса проживання;
- номер мобільного телефону;
- ідентифікаційний код.
Що ще варто знати
Нагадаємо, громадяни можуть отримати грошову допомогу в рамках підтримки Гуманітарного фонду для України (ГФУ/UHF). У вересні поточного року виплати доступні мешканцям Дніпропетровської області.
Також можна зареєструватися на участь в програмі УВКБ ООН з надання багатоцільової допомоги. Виплати доступні у Запоріжжі.
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