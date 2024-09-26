Гроші від Червоного Хреста — як українцям отримати допомогу

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українці у низці областей можуть отримати матеріальну допомогу від Червоного Хреста. Зокрема, пріоритет у праві на виплати нададуть людям похилого віку.

Про це повідомляє видання Fakty.

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Як зазначається, громадяни зможуть отримати фінансову програму у рамках підготовки до зимового періоду. Дія програми охопить дев’ять областей:

Запорізьку;

Херсонську;

Сумську;

Донецьку;

Дніпропетровську (тільки Павлоград);

Чернігівську;

Харківську;

Одеську;

Миколаївську.

Водночас, гроші можна буде отримати тільки тим, хто проживає у прикордонних та прифронтових районах.

Як отримати виплати від організації

За словами організаторів, у середині жовтня 2024 року почнуть проводити реєстрацію громадян. Виплати будуть доступні також найбільш вразливим особам.

Надаватимуть певну допомогу пенсіонерам, проте враховуватимуть не лише вік, але й ступінь вразливості. Вимоги в кожній області можуть відрізнятися.

Тобто в один місяць може видаватися допомога людям з інвалідністю першої групи, а в наступному — переселенцям. Також це можуть бути особи, у яких зруйноване та пошкоджене майно внаслідок бойових дій. Цю інформацію Червоному Хресту подаватиме місцева адміністрація.

"Детальною інформацією щодо категорій вразливостей ми не володіємо. У середині жовтня буде проводитися реєстрація, й ми отримаємо критерії, перелік громад та населених пунктів, де буде впроваджуватися ця програма", — повідомили там.

Отримати допомогу можна буде, звернувшись у місцеві органи влади.

"Зареєструватися на інформаційній лінії або в штабі Червоного Хреста на цю допомогу не можна. Списки будуть подаватися автоматично від органів влади конкретної місцевості", — уточнили організатори.

Громадянам необхідно буде надати персональні дані, зокрема, такі відомості:

прізвище, ім’я по батькові;

дата народження;

адреса проживання;

номер мобільного телефону;

ідентифікаційний код.

Що ще варто знати

Нагадаємо, громадяни можуть отримати грошову допомогу в рамках підтримки Гуманітарного фонду для України (ГФУ/UHF). У вересні поточного року виплати доступні мешканцям Дніпропетровської області.

Також можна зареєструватися на участь в програмі УВКБ ООН з надання багатоцільової допомоги. Виплати доступні у Запоріжжі.